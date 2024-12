Morreu Victor S. Gonçalves, figura central da arqueologia portuguesa, aos 78 anos

O arqueólogo Victor S. Gonçalves, figura central da arqueologia portuguesa, morreu na madrugada desta terça-feira, aos 78 anos, em Lisboa, disse à agência Lusa Mariana Diniz, a directora do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (UNIARQ), sem especificar a causa.

Professor catedrático emérito jubilado da Universidade de Lisboa, Victor Manuel dos Santos Gonçalves, nascido em Setúbal em 1946, "é uma das grandes figuras da arqueologia portuguesa com um percurso notável de mais de 50 anos", sublinhou Mariana Diniz, lamentando a morte do investigador.

Como arqueólogo e pré-historiador, Victor S. Gonçalves dedicou-se às problemáticas da pré-história no ocidente peninsular, com ênfase no neolítico, calcolítico e megalitismo do Centro e Sul de Portugal.

"Foi um dos grandes arqueólogos portugueses, cuja obra marca gerações, como professor, intelectual e homem do terreno", salientou ainda a directora do UNIARQ, entidade que Victor S. Gonçalves fundou, em 1994.

Licenciado em Pré-História e Arqueologia em 1970 e doutorado nas mesmas áreas em 1989, na Universidade de Lisboa, Victor S. Gonçalves foi professor na Universidade de Luanda (1970-1973), docente da Universidade de Lisboa a partir 1983 e ainda director de todos os ciclos de estudos em Arqueologia da mesma universidade entre 1989 e 2016, segundo os dados biográficos que lhe estão associados na plataforma Ciência Vitae.

Tendo sido director do UNIARQ até à sua jubilação, em 2016, publicou 15 livros e mais de 200 artigos em revistas da especialidade, vindo a receber em 2019 o prémio da Academia Portuguesa de História com a monografia sobre o sítio neolítico inicial de Casas Novas, em Coruche, distrito de Santarém.

Victor S. Gonçalves foi também curador de várias exposições, entre elas Territórios Megalíticos (1999) e Cascais há 5.000 anos (2005).

O funeral deste arqueólogo e professor está marcado para quinta-feira, às 13h30, no Cemitério do Alto de São João, em Lisboa, onde será cremado, indicou à Lusa a mesma fonte do UNIARQ.