Jasleen Kaur é a vencedora do Prémio Turner 2024

A artista britânica Jasleen Kaur é a vencedora da edição 2024 do Prémio Turner de arte contemporânea, com uma exposição que o júri considerou reflectir sobre objectos do quotidiano, animando-os através do som e da música para assim "convocar a comunidade e a herança cultural".

Fundado em 1984, o prestigiado prémio que leva o nome do pintor britânico J.M.W. Turner é atribuído a um artista nascido ou radicado no Reino Unido em reconhecimento de uma exposição ou apresentação do seu trabalho nos 12 meses anteriores.

A artista nascida em Glasgow, na Escócia, receberá um prémio pecuniário de 25 mil libras (cerca de 30 mil euros).

A sua exposição, intitulada Alter Altar, "entrelaça o pessoal, o político e o espiritual", disse o júri, acrescentando que a artista conseguiu congregar diferentes vozes através de "inesperadas e lúdicas combinações de materiais", de fotos de família a um carro vintage.

O prémio foi anunciado esta noite numa cerimónia na Tate Britain, em Londres.