Governo Regional da Madeira compra colecção de arte por 1,2 milhões de euros

Acervo reunido por Maria Eugénia e Francisco Garcia vai ficar no arquipélago onde o casal passava o Verão, para enriquecer a colecção do Mudas. Destino do espólio de Lourdes Castro continua incerto.

Com o Governo Regional a atravessar uma crise, tendo tido de lidar com moções de censura e a perspectiva de eleições antecipadas, com suspeitas de corrupção e uma investigação policial em curso e até com um incêndio de grandes proporções que levantou críticas quanto à gestão dos meios de socorro envolvidos no seu combate, os últimos tempos na Madeira não foram fáceis.

Não é de estranhar, por isso, que só em Outubro, segundo noticia agora o jornal Diário de Notícias da Madeira, o Governo Regional tenha fechado a compra da Colecção Maria Eugénia e Francisco Garcia por 1,2 milhões de euros, um negócio que, ao que o PÚBLICO apurou, começou a desenhar-se no final de Agosto de 2022, quando os herdeiros do casal Garcia apresentaram a primeira proposta de venda ao executivo liderado por Miguel Albuquerque.

“O Governo Regional da Madeira manifestou interesse em comprar a colecção que era dos nossos pais e pediu-nos que avançássemos com um valor, e nós assim fizemos”, conta João Pedro Garcia, herdeiro, tal como os irmãos Francisco e José, do acervo reunido pelos seus pais. “A primeira proposta foi apresentada em 2022 e a segunda em Junho do ano passado. As negociações seguiram depois o seu rumo, sempre com intervenção da [curadora] Márcia de Sousa e da [antiga directora regional de cultura] Teresa Brazão, e, no final, do [secretário regional de Economia, Turismo e Cultura] Eduardo Jesus.”

O visto prévio do Tribunal de Contas que tornou possível a aquisição foi concedido a 22 de Novembro, para um montante exacto de 1.208 512,50€, confirmou o PÚBLICO. Segundo o Diário de Notícias da Madeira, o conjunto agora adquirido soma 86 obras, embora a colecção Garcia inclua 56 originais e 70 múltiplos (gravura, serigrafia e litografia).

Este valor ficou, segundo João Pedro Garcia, consideravelmente abaixo do montante apurado por uma avaliadora externa, Ana Dâmaso, designada pela família a pedido do Governo Regional. “A avaliadora pôs nos 1,6 milhões de euros o valor da colecção, mas nós aceitámos vendê-la por 1,2 milhões porque o que nos interessava era que as obras ficassem todas juntas como estavam na nossa casa”, explica o filho dos coleccionadores, evocando a “relação afectiva” da família com a Madeira: “Manter a unidade da colecção e ainda por cima mantê-la na Madeira, onde passávamos as férias de Verão naquela que é hoje a Casa-Museu Frederico de Freitas [advogado amigo do casal Garcia], é para nós muito especial.”

A colecção de arte moderna e contemporânea reunida pelo advogado e pela sua mulher, enfermeira e professora de liceu, esteve exposta no Mudas – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta, instituição que irá agora enriquecer, entre Janeiro e Novembro deste ano, depois de já ter passado por Lisboa, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, ocasião em que foi mostrada ao público pela primeira vez.

Construída nos últimos 20 anos do Estado Novo, obedecendo ao gosto pessoal do casal, mas também à influência do seu grupo de amigos, de que faziam parte autores, críticos e historiadores de arte como José-Augusto França, António Pedro, Fernando Lemos, Marcelino Vespeira e Fernando Azevedo, a colecção Garcia inclui obras de artistas de relevo do Portugal do século XX, como Almada Negreiros, Júlio Pomar, Joaquim Rodrigo, Ângelo de Sousa, António Palolo, Carlos Botelho, João Hogan, Menez, Alice Jorge ou os já referidos Vespeira, Lemos e Azevedo. No acervo estão também representados dois artistas nascidos na Madeira e com obras no catálogo do Mudas: Vítor Fortes e Lourdes Castro.

O PÚBLICO, que ao longo dos últimos meses tentou, em vão, obter informações sobre esta aquisição junto da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, procurou esta terça-feira, uma vez mais sem sucesso, ouvir o secretário regional por ela responsável, Eduardo Jesus.

Ficaram, assim, por apurar, os critérios que terão levado o executivo madeirense a optar por esta aquisição que o Diário de Notícias da Madeira diz ser “inédita” e por que razão ou razões considerou este negócio justificável quando é ainda incerto, pós-2028, o futuro do espólio de Lourdes Castro, a mais internacional das artistas visuais madeirenses, que em 2023 foi provisoriamente integrado no Mudas.

No ano passado, o herdeiro de Lourdes Castro celebrou um protocolo com o Governo Regional que permitiu depositar no museu da Calheta mais de 300 obras de arte, documentos e fotografias, bem como objectos pessoais da artista por um período de cinco anos, pelo menos. No entanto, a casa e o jardim que a artista partilhou com o seu segundo marido, o também artista Manuel Zimbro, para ambos uma obra em construção contínua ainda com um importante espólio à sua guarda, ficou fora de qualquer projecto de conservação envolvendo o executivo regional.