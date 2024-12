Festival Sonic Blast volta em Agosto com Amenra, Fu Manchu e Circle Jerks

O cartaz do festival que está de regresso à Praia da Duna dos Caldeirões inclui ainda Earthless, My Sleeping Karma ou Patriarchy, entre muitos outros. Bilhetes já se encontram à venda.

O festival Sonic Blast vai voltar à Praia da Duna dos Caldeirões, no concelho de Caminha, entre 7 e 9 de Agosto de 2025 com bandas como Amenra, Fu Manchu e Circle Jerks, anunciou esta terça-feira a organização, desvendando a primeira lista de 14 nomes do cartaz que inclui ainda Earthless, Emma Ruth Rundle, My Sleeping Karma, Dopethrone, Slomosa, Jjuujjuu, Patriarchy, Gnome, Same Area, Daevar e Spoon Benders.

O destaque da organização vai para os norte-americanos Fu Manchu, formados na segunda metade da década de 1980 na Califórnia, autores de clássicos do stoner rock como o disco In Search Of....

A presença dos belgas Amenra é um regresso a Portugal para um grupo com várias passagens pelo país e que este ano lançou em disco a banda sonora do filme Skunk, de Koen Mortier.

Depois de já ter actuado no festival com Off!, o vocalista Keith Morris marca regresso àquela localidade do distrito de Viana do Castelo com Circle Jerks, que se reagruparam nos últimos anos para assinalar os 40 anos do disco Group Sex.

No mesmo comunicado, a promotora Garboyl Lives refere que os norte-americanos Earthless vão interpretar o disco de estreia, Sonic Prayer, na íntegra.

Os passes para o festival já estão à venda, por 100 euros.