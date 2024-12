Encontro de Leituras comemora o seu quarto aniversário com Tiago Ferro

O brasileiro estará no clube de leitura do PÚBLICO e da Quatro Cinco Um a conversar sobre o romance O seu Terrível Abraço no dia 10. A sessão, às 22h de Lisboa (19h em Brasília), acontece no Zoom.

O Encontro de Leituras comemora o seu quarto aniversário em Dezembro tendo como convidado Tiago Ferro. Depois de um primeiro período de três anos realizado em parceria com o jornal Folha de S. Paulo, o clube de leitura do PÚBLICO completa agora mais um ano, em associação com a revista brasileira Quatro Cinco Um.

O escritor brasileiro irá ao Encontro de Leituras conversar sobre o seu segundo romance, O Seu Terrível Abraço, publicado no Brasil em 2023, pela Todavia, e lançado em Portugal, em Outubro passado, pela Tinta-da-china. A sessão acontece no dia 10 de Dezembro, às 22h de Lisboa (19h de Brasília), na plataforma Zoom. Como habitualmente, a sessão é aberta a todos os que queiram participar. A ID é a 821 5605 8496 e a senha de acesso 719623. Aqui fica o link.

O seu Terrível Abraço Autoria: Tiago Ferro

Editora: Tinta-da-china

176 págs; 14,90€

Já nas livrarias COMPRAR

O editor e escritor Tiago Ferro, que nasceu em São Paulo, em 1976, é também o autor de O Pai da Menina Morta (Tinta-da-china), que ganhou, em 2019, o Prémio Jabuti de melhor romance e o Prémio São Paulo de Literatura de melhor romance de estreia. Trata-se de uma autoficção onde o escritor parte de um acontecimento real da sua vida, a perda da ilha, para abordar o luto de um pai.

Neste seu novo livro não autobiográfico, e dedicado “aos que não aguentaram”, o escritor aborda questões de classe e geracionais. Tiago Ferro quis “passar umas rasteiras na autoficção”. O protagonista deste livro é um escritor de 40 anos, um intelectual branco, de classe média alta, diagnosticado com uma doença terminal e que a partir daí revê toda a sua vida, e em consequência também o que aconteceu à sua geração (que por acaso é a do autor).

O escritor lança “um olhar sem compaixão e sem muita empatia”, como contou ao programa brasileiro Entrelinhas, da TV Cultura, sobre essa classe e essa geração de brasileiros que “cresceu cheia de possibilidades” para “embater num país sem saída”, “um país doente” como refere a editora na contracapa do livro. É um romance fragmentado, nas palavras do próprio autor, que vai por um caminho diferente de um romance de formação tradicional. Mistura ficção com análise social, incluindo ensaio, comentário político, memórias. Este excerto é uma prova disso: "Os moradores acreditam que os porteiros e empregadas domésticas existem unicamente para serem explorados:

Olha, comprei um cachorrinho, você leva para passear, tá?, senão ele suja a casa toda e sobra para você.

No fim do ano tem que vir regar as plantas.

Não vai me deixar na mão na noite de Natal.

Tem que pegar as compras lá embaixo.

Deixa vai, só um pouquinho.

Vai de táxi buscar o Cris no clube, você volta logo, ainda vai ter ônibus no terminal.

Leva pros teus filhos essas sobras, tá tudo limpinho, claro.

Vai com Deus."

O Seu Terrível Abraço é um livro sobre “a casa e a família” e, por outro lado, “a cidade”, explicou o escritor Gonçalo M. Tavares na sessão de lançamento em Lisboa desta obra que tem muito de diário, com referências a vários acontecimentos recentes da história do Brasil e da crise política que culminou nas manifestações de 2013. “Quando o protagonista sai de casa e entra na cidade, sai da família para entrar nos seus problemas que muitas vezes são problemas de geração. Este é um livro que anda entre a casa e a cidade e entre a família e a geração.” E em que “a questão do corpo e da doença” tem também a sua centralidade, acrescentou o escritor português.

Tiago Ferro é um dos fundadores da editora e-galáxia e da revista de ensaios Peixe-Eléctrico, que publicou no Brasil autores como Diamela Eltit e Ricardo Piglia. E é doutor em história social pela Universidade de São Paulo, com uma investigação sobre a obra do crítico literário brasileiro Roberto Schwarz. Foi visiting fellow da Princeton University em 2023-2024.

A jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e Paulo Werneck, director de redacção da revista Quatro Cinco Um, apresentam o evento, destinado a leitores de língua portuguesa, no qual se discutem romances, ensaios, memórias, literatura de viagem e obras de jornalismo literário na presença de um escritor, editor ou especialista convidado.