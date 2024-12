Bibliotecas públicas vão ter serviço online de empréstimo de livros electrónicos

Um novo serviço das bibliotecas públicas, que permitirá aceder gratuitamente, através de uma plataforma, a livros digitais e audiolivros em todo o país, vai estar disponível e operacional online dentro de algumas semanas, numa iniciativa da Direcção-Geral do Livro.

Designada BiblioLED, esta biblioteca pública digital destina-se a todos os utilizadores inscritos nas bibliotecas municipais integradas na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP).

Trata-se de uma iniciativa da Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), enquanto entidade coordenadora da RNBP, desenvolvida no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para a internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores.

De acordo com Bruno Eiras, subdirector-geral da DGLAB, o serviço "será lançado daqui a algumas semanas", estando a ser ultimadas "as parametrizações para os diferentes catálogos regionais" e os "testes de esforço".

Contudo, o site já está online, dispondo de informações quanto à sua utilização, nomeadamente que o catálogo de títulos da BiblioLED será constituído por uma colecção nacional disponibilizada às 445 bibliotecas da RNBP e por 25 colecções regionais apenas acessíveis em cada Rede Intermunicipal e Rede Metropolitana.

O objectivo deste serviço é fomentar hábitos de leitura e facilitar o acesso a recursos digitais, complementando os serviços presenciais.

A plataforma de livros electrónicos destina-se a leitores de todas as idades e procura proporcionar "boas experiências de leitura a crianças, jovens e adultos", de acordo com a informação na sua página, que especifica ainda que estarão disponíveis títulos de ficção e não-ficção, maioritariamente em língua portuguesa.

O serviço vai estar permanentemente acessível, 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio de smartphones, tablets, leitores online e e-readers, a partir de qualquer lugar, bastando estar inscrito numa biblioteca municipal da RNBP.

Antes de qualquer empréstimo, o utilizador pode pré-visualizar o livro para avaliar o interesse do seu conteúdo e também pode reservar um livro que não esteja disponível, sendo notificado por email assim que volte a estar disponível.