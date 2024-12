Van Dunem e Cristiano Mangovo entre 100 personalidades influentes da lusofonia

A ex-ministra da Justiça Francisca Van Dunem, o músico brasileiro Jota Pê, o artista angolano Cristiano Mangovo e a antropóloga cabo-verdiana Celeste Fortes figuram entre as 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia para a revista Bantumen.

A lista das "100 Personalidades Negras Mais Influentes da Lusofonia de 2024" foi esta segunda-feira divulgada numa cerimónia em Lisboa, revelou a plataforma digital Bantumen.

Esta foi a quarta edição da "Power List Bantumen 100", uma iniciativa que celebra os feitos e conquistas de 100 personalidades de países lusófonos.

Integram a lista das 100 personalidades o pugilista David Pina e o artista musical Nelson Freitas (Cabo Verde), a empreendedora social Maria Paulina "Vó Tutu" e a cineasta Viviane Ferreira (Brasil) ou o futebolista Gelson Dala e a cantora Anna Joyce (Angola).

Da Guiné Bissau figuram nomes como o do investigador e activista Sumaila Jaló e o do médico investigador Isaquel Silva; de Moçambique os do bailarino e coreógrafo moçambicano Idio Chichava e da modelo Miss Bacar; de Portugal, a atleta Liliana Cá e a actriz Cláudia Semedo; e de S. Tomé e Príncipe a atleta Gorete Semedo e a professora, ensaísta e investigadora Inocência Mata, entre outros.

No total, 22% dos nomes que integram a lista têm como país de origem o Brasil, Angola, 22%, 19% Cabo Verde, 15% Moçambique, 13% Angola, 11% Guiné-Bissau, 11% São Tomé e Príncipe. Cerca de 19% tem dupla nacionalidade (portuguesa e de um país africano de língua oficial portuguesa).

A lista é elaborada em colaboração com vários meios de comunicação de expressão portuguesa e pretende evidenciar "a importância da presença e da voz afro-descendentes nas diferentes esferas sociais", desde as ciências à cultura, comunicação, empreendedorismo, desporto e activismo.

Em comunizado, a Bantumen sublinha que, além do reconhecimento individual, a iniciativa visa promover a partilha e a reflexão em torno da diversidade cultural e no contexto do último ano da Década Internacional dos Afro-descendentes​, instituída pela ONU.

"Esta celebração é uma oportunidade para reforçar a importância do reconhecimento dos direitos afro-descendentes e da luta contra desigualdades históricas", refere a mesma informação.