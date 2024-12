As Unidades Locais de Saúde (ULS) de São João, no Porto, e de Braga vão integrar, durante este mês, o projecto “Ligue Antes, Salve Vidas”. Ao PÚBLICO, a directora do serviço de urgência do São João, Cristina Marujo, explica que o objectivo passa por “colocar os doentes urgentes agudos nos locais que melhor os podem atender e escoar os azuis e verdes para outras estruturas” mais apropriadas, à semelhança do que já ocorre nas restantes unidades que integram o projecto.

