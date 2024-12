Ranking: há seis escolas de negócios portuguesas entre as 100 melhores da Europa

A Nova School of Business & Economics (Nova SBE), em Lisboa, continua a liderar a lista de escolas portuguesas que melhor se classificaram no ranking europeu de formação executiva do Financial Times, composto por 100 instituições. Face a 2023, a Nova SBE subiu três patamares, posicionando-se agora no 18.º lugar. Este ano, há seis escolas portuguesas entre as 100 melhores europeias na área.

Acima da Nova SBE estão escolas francesas, britânicas, espanholas, italianas, entre outras. A segunda escola portuguesa a figurar no ranking é a Católica Lisbon School of Business and Economics, que ocupa o 22.º lugar da lista, o mesmo que no ano passado.

Num comunicado enviado às redacções, esta instituição refere que, “apesar de manter a classificação de 2023, esta é a melhor posição de sempre neste grupo de escolas líderes”. Citado na nota à imprensa, o director da escola, Filipe Santos, defende que “este sucesso é um testemunho do talento e dedicação dos estudantes, alumni, corpo docente e staff”.

“Portugal está também de parabéns neste ranking, já que ter seis escolas de negócios reconhecidas deve ser motivo de satisfação para todos os portugueses e sinal da qualidade da formação em Gestão em Portugal”, diz ainda o responsável.

Além destas, a análise do Financial Times distingue também a Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) com a 39.ª posição (em 2023 estava em 53.º lugar), a Escola de Gestão do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, que subiu uma posição (de 44.º para o 43.º lugar), o ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão com a 70.ª posição (em 2023 estava na 59.ª) e a Católica Porto Business School com o 94.º lugar, uma estreia.

Também citado em comunicado, o presidente do Iscte, José Crespo de Carvalho, vê o resultado como “muito bom”. “No âmbito do que nos compete fazer, já tínhamos posicionado o Iscte Executive Education no Top 50 do mundo do Financial Times, assim como já tínhamos posicionado o nosso Executive MBA no top 100 do mundo do Financial Times. Isto dito, estamos a ajudar a nossa escola a crescer e a posicionar-se melhor em rankings. Assim, a nossa Escola de Gestão sobe e afirma-se, novamente, no ranking europeu como estando entre as 50 melhores escolas de Gestão da Europa (relembra-se que na Europa existem cerca de 3000 escolas de gestão e, no mundo, cerca de 13.000 escolas de gestão)”, enquadra o responsável.