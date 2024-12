Medicina personalizada: como os dados podem moldar o futuro da saúde

O primeiro episódio do podcast Dados ao Futuro explora o mundo da medicina personalizada com Luís Valente, co-fundador e CEO da startup portuguesa iLof.

Nas últimas décadas, avanços na tecnologia, medicina e inteligência artificial têm transformado radicalmente a forma como encaramos a saúde. Mas como é que os dados podem ser a chave para moldar o futuro da medicina?

No primeiro episódio do podcast Dados ao Futuro, exploramos o mundo da medicina personalizada. O nosso convidado é Luís Valente, co-fundador e CEO da iLof, uma startup portuguesa que utiliza inteligência artificial para analisar grandes volumes de dados clínicos e moleculares. A empresa pretende contribuir para uma mudança de paradigma, ao permitir prever como diferentes pacientes respondem a doenças e tratamentos, o que poderá tornar os cuidados de saúde mais eficazes e personalizados.

