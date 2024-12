Lista derrotada pede a nulidade das eleições para a Ordem dos Psicólogos

O acto eleitoral para a eleição dos novos órgãos da Ordem dos Psicólogos, que decorreu na passada sexta-feira, está a ser contestado pelas duas listas derrotadas no processo, que falam em irregularidades que põem em causa a transparência da eleição. Por isso mesmo, a lista A, liderada por Ana Conduto, que ficou em 2.º lugar para os órgãos nacionais, já entregou uma reclamação à mesa eleitoral, pedindo a nulidade das eleições e uma investigação completa a todo o processo. Até ao final do dia, a lista C, liderada por Eduardo Carqueja, deverá apresentar um documento no mesmo sentido.

