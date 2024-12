Ex-autarca de Caminha pode ter que devolver perto de 400 mil euros

Tribunal de Contas fala em “negócio simulado”, “fraude à lei” e “negócio nulo e ilegal” no contrato do Centro de Exposições de Caminha. Miguel Alves, ex-autarca, é o principal alvo.

O Tribunal de Contas (TdC) divulgou esta segunda-feira um relatório que não deixa pedra sobre pedra na arquitectura do negócio firmado em 2020 entre a Câmara de Caminha e a empresa Green Endogeneous (GE) com vista à construção do denominado Centro de Exposições Transfronteiriço. A celebração do contrato negociado por Miguel Alves, então presidente da Câmara, e revelado pelo PÚBLICO em Outubro de 2022, levou o município a adiantar 300 mil euros (mais 69 mil de IVA), sem quaisquer garantias, a uma empresa desconhecida e a um empresário com um currículo falso que nunca construiu o prometido centro de exposições.