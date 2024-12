Concurso extraordinário reforçou escolas com 265 novos professores — os restantes já estavam colocados

Quase 1100 professores (1094) foram colocados no âmbito do concurso extraordinário que o Governo lançou para colmatar a falta de docentes nas regiões de Lisboa e do Algarve. No entanto, destes, "há 829 que se vão manter nas escolas onde já se encontravam a exercer funções como contratados, tendo tido a possibilidade de manifestar essa intenção, assegurando a continuidade pedagógica dos seus alunos". Na prática, isso significa que as escolas com maiores carências acabaram por ser reforçadas, por agora, apenas com 265 novos professores, o que para a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) reflecte o "insucesso" deste concurso.

