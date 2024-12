Consultas de norte-americanos sobre vistos para morar em Portugal quase quadruplicam

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O número de consultas feitas por cidadãos norte-americanos interessados em emigrar para Portugal quase quadruplicou em novembro ante à média dos três meses anteriores. Dados da Ei! Assessoria Migratória apontam que, entre agosto e outubro, foram 27 pedidos de informações por mês. Em novembro, houve um salto para 95.

A maior parte das consultas sobre vistos para autorização de residência em Portugal ocorreu a partir de 4 de novembro, um dia antes das eleições nos Estados Unidos, das quais o republicano Donald Trump saiu vencedor com ampla margem sobre a democrata Kamala Harris.



A preferência dos norte-americanos que têm procurado a Ei! Assessoria Migratória vem recaindo sobre os vistos D7, voltados, principalmente, para aposentados, investidores e aqueles que têm renda regular e estável. Dos 95 questionamentos em novembro, 71 foram para essa modalidade.

Também houve indagações sobre os Visto D8, criados para atrair profissionais que podem trabalhar remotamente de forma independente ou para empresas sediadas fora de Portugal, os chamados nômades digitais. Lisboa se transformou em um local preferencial para esses trabalhadores por um conjunto de fatores, mas, especialmente, por ainda ser mais barata que cidades como Paris e Londres.

“Falava-se muito antes das eleições nos Estados Unidos que a vontade de mudar para Portugal e para outros países europeus pudesse vir a ser uma realidade nas classes média e alta norte-americanas com determinado desfecho das urnas. Relativizamos isso um pouco, porque é normal dizerem essas coisas em períodos de maior tensão política, mas, depois, não se materializarem", diz Gilda Pereira, CEO da consultoria. "Todavia, a procura pelos nossos serviços por parte de norte-americanos tem aumentado todos os dias desde o resultado das eleições, demonstrando que eles pretendem mesmo efetivar essa mudança”, acrescenta.

Vantagens de Portugal

Gilda lembra que, nos últimos anos, Portugal consolidou posição como um dos destinos mais atraentes para todo tipo de estrangeiros, destacando-se pela qualidade de vida, segurança, sentido de comunidade e clima ameno. "E os norte-americanos têm sido uma das nacionalidades que mais procuram o país. O desfecho das eleições nos EUA exponenciaram mais esta tendência, com muitos considerando Portugal como a melhor opção para viver e trabalhar", frisa.

Segundo a executiva, o perfil daqueles que têm se consultado com a Ei! varia entre profissionais altamente qualificados, trabalhadores independentes e remotos, investidores, aposentados e famílias. "Além das características positivas de Portugal, muitos vêm se pautando pelo que dizem conhecidos ou amigos que já estiveram no país e por estarem em busca de uma alternativa ao clima de incerteza política que se vive atualmente nos Estados Unidos", assinala.

Com escritórios em Lisboa e no Porto, a Ei! Assessoria Migratória, alerta, porém, sobre os cuidados que se deve ter num processo de mudança de país, que não pode ser visto como uma panaceia. “Sabemos que mudar de país é uma decisão complexa, ainda mais quando é para um continente diferente, com uma língua e cultura diferente", afirma Gilda.

Portanto, um bom planejamento e profissionais capacitados fazem a diferença, pois se evitam os riscos das armadilhas preparadas por uma série de influencers que inundam as redes sociais de fake news.