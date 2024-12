Pedro Espírito Santo deixou o gabinete da eurodeputada Marta Temido para ser assessor do comissário checo Jozef Síkela, do PPE.

O socialista que dirigiu a campanha do PS para as eleições europeias de Junho passado, Pedro Espírito Santo, e até aqui assistente parlamentar da eurodeputada Marta Temido, desvinculou-se daquele gabinete para ir trabalhar com o comissário para as Parcerias Internacionais na Comissão Europeia, o checo Jozef Síkela, do Partido Popular Europeu (PPE), força política de centro-direita que integra o PSD e o CDS-PP.