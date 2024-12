Gouveia e Melo, 1.º nas sondagens: ninguém pára o almirante?

Na sondagem da Intercampus para o Jornal Negócios e o Correio da Manhã, Henrique Gouveia e Melo é, com larga distância, o favorito, com 23,2% das intenções de voto.

Entre os possíveis candidatos à presidência da República considerados na mais recente sondagem da Intercampus, Henrique Gouveia e Melo é, com larga distância, o favorito, com 23,2% das intenções de voto numa eventual primeira volta, perto de 10 pontos percentuais à frente do segundo, o antigo presidente do PSD Pedro Passos Coelho (com 13,9%). Com os primeiros quatro lugares ocupados por putativos candidatos do centro-direita e direita, o primeiro nome do centro-esquerda surge apenas em quinto: Mário Centeno (6,4%), actual governador do Banco de Portugal. Na sondagem da Intercampus para o Jornal Negócios e o Correio da Manhã, publicada esta segunda-feira, o também antigo líder social-democrata e actual comentador Luís Marques Mendes, que prometeu para o início de 2025 uma decisão sobre se será candidato a Belém, fica em terceiro lugar com 9,8% das intenções de voto.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.