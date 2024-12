Neste fim-de-semana assinalou-se o segundo aniversário do ChatGPT, lançado pela OpenAI em 30 de Novembro de 2022. Parece difícil acreditar que passaram apenas dois anos, face a todas as inovações tecnológicas que tiveram lugar neste período. A rapidez com que o ChatGPT prendeu a atenção pública e atraiu utilizadores surpreendeu tudo e todos, incluindo os seus criadores. Numa recente entrevista, Nick Turley, um dos principais responsáveis por este chatbot, confessa que o seu sucesso o apanhou completamente de surpresa, tendo o número de utilizadores sido vários milhares de vezes superior às expectativas mais optimistas. De facto, embora a qualidade do modelo, afinado com técnicas de instrução desenvolvidas menos de um ano antes, fosse algo superior à dos modelos existentes, o ChatGPT não representava nem uma tecnologia revolucionária nem um salto particularmente significativo relativamente a outros sistemas, como o GPT-3, lançado em Junho de 2020, ou o PaLM, criado pela Google uns meses antes. No entanto, numa daquelas inexplicáveis reacções em cadeia que caracterizam a Internet, a disseminação viral do entusiasmo pelo ChatGPT mudou radicalmente a percepção que a sociedade tem das tecnologias de inteligência artificial.

