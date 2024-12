Um referendo em Lisboa para quê?

O dia 8 de Novembro foi um marco na história do Portugal democrático. Pela primeira vez no país, um grupo de cidadãos – o Movimento Referendo pela Habitação (MRH) – requereu perante a Assembleia Municipal de Lisboa um referendo de iniciativa popular que versará sobre o alojamento local. A ação de grupos pela defesa do direito à habitação tem sido uma constante desde 2017 em Lisboa. Com o alastrar da crise, estes grupos organizaram manifestações, promoveram debates, deram voz às suas causas na comunicação social, denunciaram situações desumanas de despejos e ofereceram apoio direto às populações, muitas vezes sendo a única ajuda disponível para pessoas desesperadas. Fizeram um trabalho de fundo de mobilização e informação sobre as causas e consequências do atual modelo económico centrado no imobiliário.

