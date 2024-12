Em 1985, após o desvio de um voo da Trans World Airlines por um grupo muçulmano xiita, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher acusou os media de fornecerem aos terroristas o “oxigénio da publicidade”. Com esta afirmação, pretendia dizer que a grande visibilidade concedida ao ataque não seria exclusivamente uma consequência do atentado, mas uma componente constitutiva do próprio atentado. Ou seja, este não havia terminado com o desvio do avião, tendo continuado, de uma outra forma, através da intensa cobertura mediática. Num tempo em que a lógica comercial e competitiva dos media se estava a consolidar, os grupos terroristas teriam aprendido a rentabilizar essa lógica emergente a seu favor, tornando os meios de comunicação seus cúmplices não intencionais. Deste modo, um atentado sem uma forte amplificação, mesmo que materialmente executado, falharia na sua plenitude.

