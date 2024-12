Os reformados

Foi com muita alegria que reparei que, na discussão do Orçamento agora aprovado, eu e mais não sei quantos reformados como eu tivemos a honra de ser disputados por tantos partidos, três em especial, sem que eu tenha percebido bem o que pretendem de nós, mas todos nós desconfiamos, pois a nossa capacidade reivindicativa já deu o que tinha a dar.

Havia um partido que nos queria dar mais do que o outro porque esse dá tudo a todos, menos para eles. Outros davam-nos aquilo a que tínhamos direito, mas guardavam uma prenda para nos darem para o ano que vem, se nos portássemos bem e conforme andassem as finanças lá por casa.

Trabalhámos e descontámos enquanto nos foi possível. Hoje, sobrevivemos. Então, porque nos honram tanto assim interessando-se tanto por nós? Será por sermos muitos? “Quando a esmola é grande, o pobre desconfia.” Será que nos querem comprar o voto?

José Rebelo, Caparica

Presidência em tempo de guerra

Não se percebe com que fundamento se rejeita a possibilidade de ter um militar como Presidente da República. Aliás, nem é despiciendo que se coloque essa hipótese, atendendo à iminência de uma Terceira Guerra Mundial. Sendo certo, também, que não é necessariamente um militar a única condição para gerir bem um possível conflito dessa natureza. De qualquer modo, não se justifica a conotação negativa perante a possível candidatura de um militar à Presidência da República, muito menos tratando-se do senhor almirante Gouveia e Melo.

Na nossa história de democracia, alguém tem queixa do ex-Presidente da República general Ramalho Eanes? Pelo contrário. Por sua vez, que dúvidas sobre a idoneidade democrática se ousariam imputar ao almirante Gouveia e Melo? Presumo que: nenhumas. Trata-se de uma narrativa inquinada, assente em pressupostos distorcidos e falaciosos. Se alguém teme extremismos, não será um militar como o senhor almirante a indiciá-los. Com efeito, para além da integridade que — como os restantes (pré-)candidatos — o mesmo denota, será oportuno refletir sobre que tipo de perfil de Presidente da República necessitamos perante a iminência de uma Terceira Guerra Mundial.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Gouveia e Melo

Gouveia e Melo”, o homem das vacinas”, faz bem em candidatar-se ao cargo de Presidente da República. Naturalmente que o espectro partidocrático não verá com bom gosto este desiderato do almirante, porque achará que não será de bom-tom um militar candidatar-se ao mais alto cargo da nação. Não sendo reconduzido no cargo que vem ocupando e desvinculando-se dos outros cargos e funções inerentes ao estatuto de militar, Gouveia e Melo é como qualquer outro cidadão que tem pretensões e legitimidade para candidatar-se ao cargo. Se for eleito, será uma bofetada de luva branca nesta partidocracia que cada vez mais se vem degradando e desacreditando aos olhos dos portugueses. (…)

António Cândido Miguéis, Vila Real

Guerra na Ucrânia

Claro que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi completamente ilegal, mas o que é certo é que a guerra atingiu um ponto em que não é possível à Ucrânia obter vitória, como pretendem insensatamente certos líderes ocidentais; com a progressão dela, tem é perdido mais território e conduzido à morte grande parte da juventude ucraniana. Por isso, a guerra está a ser o mais perigoso foco de um extermínio global, a que vamos assistindo impotentes e desejando que os deuses nos salvem do apocalipse.

A recente decisão de Biden de permitir à Ucrânia utilizar os mísseis de longo alcance para atingir alvos em território russo, para além de precipitada, porque tomada quando está de saída, já provocou uma mudança qualitativa no curso da guerra, como, aliás, era previsível, colocando-nos a todos mais perto do desastre total.

A psicose da guerra já anda no ar. Já só se fala em defesa e produção de armas em maior escala. Já há quem deseje a participação directa da NATO, apostando no carácter retórico das ameaças russas. Assim vamos iludindo a fatalidade.

António Costa, Porto

Bombeiros na AR

Relativamente ao triste espectáculo que o Chega proporcionou ao país na Assembleia da República, e concretamente em relação ao modo como gozou e ridicularizou os bombeiros, esperava que o presidente da Liga, sr. António Nunes, dissesse alguma coisa. Esperei em vão.

António Sousa, Alpiarça