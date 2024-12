Urso que atacou empregado de supermercado no Japão foi abatido

Cerca de 20 empregados de um supermercado em Akita foram surpreendidos no sábado por um urso, com cerca de um metro de altura, quando se preparavam para o início do dia.

Um urso negro asiático foi esta segunda-feira capturado e morto em Akita, no nordeste do Japão, depois de no sábado ter entrado num supermercado onde atacou e feriu um funcionário, disse a polícia local.

O animal foi apanhado esta manhã (hora local) numa das armadilhas com mel, maçãs e pão que as autoridades montaram numa área de armazenamento da loja.

Cerca de 20 empregados do supermercado foram surpreendidos no sábado pela entrada do urso, com cerca de um metro de altura, quando se preparavam para o início do dia, antes da abertura ao público.

O animal atacou um dos trabalhadores, de 47 anos, que sofreu ferimentos na testa e nas orelhas, embora sem perigo de vida, indicou a polícia e os meios de comunicação locais.

As autoridades japonesas pediram ao público para se manter vigilante neste Outono, antes de os ursos entrarem em hibernação, tanto nas zonas rurais como nas urbanas, devido ao número recorde de avistamentos de ursos em zonas povoadas este ano.

Perante o aumento do número de avistamentos e ataques de ursos negros asiáticos nos últimos anos, vários municípios japoneses implementaram sistemas de vigilância digital para localizar os ursos que vagueiam em zonas habitadas por humanos.

O sistema de monitorização da cidade de Akita registou quatro avistamentos na sexta-feira, numa cidade com cerca de 300 mil residentes.

Especialistas disseram acreditar que o número crescente de encontros com ursos no Japão se deve aos efeitos das alterações climáticas, que estão a tornar escassos alimentos, empurrando os animais a procurar frutos e insectos em zonas povoadas.