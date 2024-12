Scholz visita Kiev e anuncia mais ajuda militar da Alemanha para a Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, visitou um hospital em Kiev e reuniu-se com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometendo mais ajuda militar “no valor de 650 milhões de euros, a ser entregue em Dezembro”.

Esta é a segunda visita (não anunciada, como o habitual para viagens de responsáveis, por razões de segurança) que o chanceler alemão faz à capital da Ucrânia desde o início da guerra em grande escala que começou com a invasão russa em 2022. “A Alemanha vai continuar a ser a maior apoiante da Ucrânia na Europa”, disse Scholz – a questão do apoio alemão à Ucrânia está a surgir como um dos assuntos importantes das próximas eleições, a 23 de Fevereiro.

“Podem confiar em nós. Nós dizemos o que fazemos. E fazemos o que dizemos”, declarou o chanceler, que publicou ainda nas redes sociais uma fotografia com Zelensky, num memorial com retratos de vítimas da guerra, flores e bandeiras da Ucrânia, com as palavras: “Ao vosso lado.”

Um porta-voz do Ministério da Defesa anunciou que entre o equipamento que vai ser enviado estavam sistemas de defesa aérea IRIS-T, que são sistemas avançados e que Zelensky já tinha dito que Kiev receberia de Berlim, e ainda mais carros de combate Leopard 1 e drones ofensivos.

Na corrida para as eleições legislativas, Scholz está a apresentar-se como um político cuidadoso, que não tem arriscado mais apoio à Ucrânia para não provocar a Rússia para um conflito directo. Essa é a razão pela qual o seu Governo não decidiu enviar mísseis Taurus, que têm um alcance capaz de atingir território russo. Esta posição tem-lhe valido críticas dentro e fora da Alemanha.

O telefonema que manteve a meio de Novembro com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, também foi muito criticado. “Ninguém vai parar Putin com telefonemas”, disse, por exemplo, o chefe de Governo da Polónia, Donald Tusk. Zelensky disse que Scholz tinha “aberto uma caixa de Pandora”.

O site Politico nota que o líder da oposição Friedrich Merz, da União Democrata-Cristã (CDU), e que segundo as sondagens está a caminho de ser o próximo chanceler, recebeu antes um convite de Zelensky para uma visita.

Merz defende o envio de mísseis Taurus pela Alemanha, e no fim-de-semana acusou o chanceler de promover o medo com o seu discurso. Se defende mais armas para a Ucrânia, Merz já prometeu, por outro lado, cortar apoio aos refugiados ucranianos no país, dizendo que o dinheiro que recebem do Estado dificulta que procurem emprego.

A visita de Scholz a Kiev segue-se à de António Costa, Kaja Kallas e Marta Kos, que marcaram o seu primeiro dia de mandato nos seus cargos – Costa na liderança do Conselho Europeu, Kallas na política externa e de segurança e Kos no Alargamento – na capital ucraniana. Com Reuters