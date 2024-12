Governo francês em risco face a ameaça de moção de censura da União Nacional

A ameaça de uma moção de censura que paira sobre o governo francês, liderado por Michel Barnier, pode mesmo vir tornar-se realidade. Jordan Bardella, líder do partido de extrema-direita União Nacional, anunciou que votaria favoravelmente a uma moção de censura caso o Governo não faça um "milagre de última hora" e altere o orçamento da segurança social que será votado esta segunda-feira.

Numa entrevista à rádio francesa RTL, Bardella anunciou que o partido, que sem coligações é o maior na Assembleia Nacional, iria apresentar e votar a favor de uma moção de censura contra o governo de Michel Barnier face à possibilidade do governo francês utilizar o mecanismo do artigo 49.3 da Constituição francesa, que forçaria a aprovação mesmo sem voto favorável da reforma do orçamento da segurança social.

"A União Nacional activará o mecanismo de uma moção de censura, a não ser que, num milagre de última hora, Michel Barnier mude de ideias até às 15 horas. Mas tenho poucas esperanças de que ele seja tocado pela graça”, afirmou Bardella.

Desde o início de funções de Michel Barnier que a ameaça da queda do governo pende sobre o executivo, defendida maioritariamente pela esquerda unida na Nova Frente Popular. Aquando da nomeação do primeiro-ministro, porém, uma espécie de trégua foi acordado entre a base do governo - formado pelos partidos centristas macronistas da coligação Juntos pela República e pelo partido de direita Os Republicanos - e entre a União Nacional, encabeçada por Bardella e pela líder parlamentar, Marine Le Pen.

Tudo indica que a esquerda se juntará à extrema-direita na moção de censura. O Partido Socialista, liderado por Olivier Faure, já tinha apresentado uma moção de censura, votada favorávelmente por toda a esquerda mas rejeitada após a abstenção da União Nacional.

A possibilidade de Barnier forçar a aprovação com o 49.3 não é ainda uma certeza, embora o primeiro-ministro já tenha aberto essa possibilidade.

O líder parlamentar do Juntos pela República e ex-primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, criticou a opção da extrema-direita e pediu "estabilidade", que afirma ser necessária para os franceses.

"O mais importante é que a França não caia numa instabilidade que só traria perdedores. Porque nenhum francês sairia mais forte da queda do governo. Porque a instabilidade é um veneno lento, que vai atacar gradualmente a nossa atractividade económica, a nossa credibilidade financeira e a confiança que os franceses já têm nas suas instituições" escreveu Attal, na rede social X.