Porto repõe antigo regulamento de AL. Novas regras só com novo executivo

Município recupera medida que tinha revogado com o Mais Habitação. Levantada suspensão temporária de registos no Bonfim e em Cedofeita.

É uma revogação de uma revogação e um regresso a 2023. Então, a Câmara do Porto tinha elaborado um regulamento para gerir o alojamento local (AL) na cidade que esteve em vigor durante sete meses. Em discordância com as medidas do Mais Habitação, do governo socialista, o município revogou o seu próprio regulamento.