Câmara de Oeiras aprova orçamento de 335 milhões de euros para 2025

Orçamento municipal de Oeiras foi aprovado em reunião de câmara, com votos a favor do movimento de Isaltino Morais, do PS e do PSD. O único voto contra foi o do grupo político Evoluir Oeiras.

A Câmara Municipal de Oeiras aprovou, esta segunda-feira, um orçamento de cerca de 335 milhões de euros para 2025, de acordo com um comunicado enviado pelo município. A proposta foi aprovada com os votos a favor do Inovar Oeiras (grupo de Isaltino Morais, presidente da autarquia), do PS e do PSD. O único voto contra foi o do grupo político Evoluir Oeiras (apoiado pelo Bloco de Esquerda, Livre e Volt Portugal).

O orçamento municipal de Oeiras para 2025 aumenta 22,6% relativamente ao de 2024, que foi de cerca de 273 milhões de euros, segundo o mesmo comunicado de imprensa enviado pela autarquia. Um dos destaques é a habitação. No comunicado, assinala-se que está “prevista a construção de 746 casas” e que “2025 será um ano de continuidade no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na concretização da Estratégia Local de Habitação”, não se especificando que todas se casas serão construídas nesse ano.

Entre os projectos em destaque estão a conclusão e continuidade de alguns já em execução, como os empreendimentos no Alto da Montanha, Parque da Junça e na Quinta dos Aciprestes. O início de novas construções está também dependente de candidaturas submetidas ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e terão uma boa parte do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Quanto à requalificação, na nota à imprensa, refere-se que se espera intervir em 19 parques de habitação municipal em 2025.

A habitação inclui-se nas funções sociais que representam cerca de 193 milhões do orçamento, o que inclui 25 milhões de euros para a educação, 4,4 milhões para a saúde e 8,8 milhões para a acção social. Também nessa parcela está o ordenamento do território com 15,5 milhões de euros, a protecção do ambiente com 22,7 milhões e os resíduos sólidos com 8,9 milhões. A cultura terá 9,4 milhões de euros e o desporto, recreio e lazer 15,1 milhões.

Para as funções sociais foram destinados 16,3 milhões de euros, o que inclui 2,5 milhões para a iluminação pública, 9,4 milhões para os transportes rodoviários ou 2,9 milhões para o comércio e turismo. Quanto às funções gerais, que englobam as despesas para as actividades de funcionamento da autarquia, haverá 115,4 milhões de euros.

Numa nota enviada à agência Lusa, Isaltino Morais considera que este é “um orçamento insuficiente”: “Com tantos projectos que temos em carteira que gostaríamos de concretizar, bom seria se o orçamento fosse de 500 milhões de euros. Mas não é possível e, portanto, este orçamento segue a linha estratégica deste executivo municipal, dando prioridade à habitação pública, à educação e às funções sociais”, afirmou.

O único voto contra foi o da vereadora Carla Castelo, do Evoluir Oeiras, que justifica o sentido de voto por o documento manter as opções que tem vindo a contestar que estão “assentes no investimento em excesso de construção, com destruição do património ecológico, colocando em risco pessoas e bens, destacando-se a falta de investimento em políticas de mitigação e adaptação às alterações climáticas”, nota. Também refere que, se por um lado reconhece o investimento em habitação pública e em requalificação do edificado, por outro, diz ver “um peso excessivo do investimento em infra-estrutura rodoviária, para o automóvel particular, bem como outros investimentos na direcção errada, e despesa supérflua, ou seja, má despesa pública em assessorias e comunicação”.

O orçamento municipal será agora submetido para aprovação na assembleia municipal.

Relativamente a impostos, o comunicado da autarquia indica que se mantém a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o mínimo legal, de 0,30% se mantém no próximo ano. Na nota à imprensa refere-se que, para tal, o “município abdica, para o próximo ano, de um total de cerca de 16 milhões de euros de receita deste imposto”. Também foram mantidas as taxas de impostos municipais como o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a Derrama e da participação variável do Imposto Sobre as Pessoas Singulares (IRS).