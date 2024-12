Elton John perdeu a visão e nem conseguiu ver o seu próprio musical

Este domingo, no palco da gala de apresentação do musical “O Diabo Veste Prada”, para o qual compôs a banda sonora, Eton John agradeceu ao marido: “tem sido a minha rocha”.

Elton John perdeu grande parte da visão, desabafou o cantor britânico na estreia do novo musical O Diabo Veste Prada, em Londres que tem música da sua autoria. “Como alguns de vós devem saber, tenho tido problemas e agora perdi a visão. Não pude ver o espectáculo, mas gostei muito”, declarou o cantor de 77 anos.

Um dos artistas mais vendidos de todos os tempos, a estrela de Tiny Dancer e Rocket Man assistiu à estreia no West End de Londres, mas lamentou não ter conseguido ver o musical como gostaria. Nos últimos meses, uma infecção ocular deixou-o cego do olho direito e o esquerdo “não está no seu melhor”, o que significa que já não pode ler ou ver nada, contou.

“Foi difícil para mim vê-lo, mas adorei ouvi-lo. Esta noite soou muito bem”, elogiou o espectáculo, baseado no romance best-seller de 2003 para o qual compôs a banda sonora.

Elton John subiu ao palco e aproveitou também para agradecer ao marido, David Furnish, que tem sido a sua “rocha” nos últimos meses. O cantor contou em Setembro que tinha desenvolvido uma infecção ocular em Julho, que causou a perda de visão total no olho direito. “Estou a recuperar, mas é um processo extremamente lento e vai demorar algum tempo até que a visão volte ao olho afectado”, escrevia num comunicado divulgado nas redes sociais, onde também declarava que as limitações colocam em risco a capacidade de gravar novas músicas no futuro.

“Portanto, há esperança de que tudo correrá bem, mas, de momento, estou um pouco bloqueado, porque posso fazer algo assim [a entrevista], mas ir para o estúdio e gravar, não sei, porque não consigo ver uma letra para começar”, contava também numa entrevista ao programa Good Morning America na semana passada.

Apesar das limitações. Elton John pisou a passadeira vermelha da estreia O Diabo Veste Prada, cuja gala de estreia reverteu para a sua associação de angariação de fundos para o tratamento da sida, a Elton John AIDS Foundation. No último ano, o cantor, que alcançou a fama no início da década de 1970, tem estado afastado da música e mais focado na família. John e Furnish, casados desde 2014, têm dois filhos: Zachary Furnish-John e Elijah Furnish-John, de 13 e 11 anos, respectivamente.

O musical com música de Elton John é baseado no romance de Lauren Weisberger e foi adaptado ao cinema em 2006 com Anne Hathaway, Emily Blunt e Meryl Streep a darem vida às personagens principais. A trama acompanha a história de Andy, uma jornalista que se torna assistente de Miranda Priestly, prestigiada editora de uma revista de moda — alegadamente inspirada em Anna Wintour da Vogue.

Entretanto, foi confirmada uma sequela do filme, que contará novamente com Emily Blunt e Meryl Streep, mas sem Anne Hathaway. Ainda não há data de estreia.