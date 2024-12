Troca de embriões: como dois casais encontraram as filhas biológicas com teste de ADN

Quando May (nome fictício) nasceu, a mãe, Daphna Cardinale, apaixonou-se de imediato. Já o pai, Alexander, estranhava as características físicas da sua bebé, de cabelo escuro e tez morena, que pouco ou nada tinham a ver com as dele, de pele muito clara, ou com as da mulher, ruiva. Brincava com o facto de a terem trocado, sem imaginar que era isso que tinha acontecido.

Não muito longe dali, outro casal espantava-se pelos mesmos motivos: a pequena Zoe, de cabelo claro e olhos azuis, não tinha parecenças com nenhum dos progenitores, sendo a mãe de ascendência latina e o pai, asiático-americano.

Os primeiros a perceberem a troca foram os Cardinale, através de um teste de ADN que determinou que a possibilidade de qualquer um deles ser progenitor de May era ínfima. Mas a certeza de que não era filha deles não facilitou o processo. “Eu carreguei esta criança. Dei à luz. Ela pareceu-me tão familiar que nem sequer me ocorreu que não pudesse ser nossa”, confessou Daphna Cardinale em declarações à revista People.

Por um lado, admitem, sofriam com a possibilidade de ter de entregar a bebé que viam como deles; por outro, sabiam que a atitude correcta a ter passava por procurar os pais biológicos de May. Foi então que Alexander e Daphna contactarem a clínica que, por sua vez, entrou em contacto com Annie e o marido. Os dois casais encontraram-se no dia a seguir ao Natal de 2019 para decidirem o que iriam fazer: trocar os bebés.

A decisão, recordam todos, não foi fácil, mas acabá-los-ia por conduzir a uma vida que nunca tinham imaginado antes: hoje, as duas famílias vivem a dez minutos uma da outra e criaram uma espécie de terceira família, que os une a todos. “Desde então, passámos todas as férias juntos. Passámos todos os aniversários juntos — e misturámos as famílias”, relata Alexander Cardinale.

Ainda assim não douram a pílula sobre os primeiros tempos, sobretudo para as duas mães. Daphna, por exemplo, não sentiu um elo imediato com Zoe, a sua filha biológica, mas que não tinha carregado. Já Annie tinha de lutar contra o instinto de confortar Zoe quando a ouvia chorar. Afinal, não era ela a sua filha.

A mudança também foi difícil para os irmãos mais velhos. No entanto, as duas famílias mantiveram-se próximas e, um dia, Annie enviou uma mensagem a Daphna: “Podemos mesmo visitar-nos e ver como estão as nossas filhas. É tão difícil. Não sei como me libertar.” A solução surgiu subitamente a Daphna: e se partilhassem as duas meninas?

Acabaram por decidir criar juntas as duas crianças, que frequentaram o mesmo jardim-de-infância e agora, adianta o New York Times, andam juntas no ballet.

Quanto ao erro da clínica, os Cardinale interpuseram uma acção contra a clínica por negligência médica, mas acabaram por chegar a “um acordo amigável”, informa o Times.