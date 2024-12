Natal Encantado já se celebra em Gouveia

Arranca esta segunda-feira a programação do Natal Encantado em Gouveia. O evento de animação natalícia organizado pela autarquia decorre até 6 de Janeiro e promete levar o espírito da quadra festiva ao concelho, "bem como dinamizar e promover as compras no comércio local".

Estão agendados passeios de coche pela cidade, um encontro de bandas no Natal, e um evento de corrida e caminhada de Pais Natais, além do Mercado Encantado que, de 9 a 31 de Dezembro, leva ao mercado municipal de Gouveia espaços de venda de produtos locais e diversões para os mais novos, como carrosséis, arcade games, uma fun zone, espectáculos musicais e de teatro infantil, sessões de showcooking, uma feira do livro e, claro, a casa do Pai Natal.

De 7 de Dezembro a 6 de Janeiro, o município volta também a dinamizar um concurso de presépios para "envolver a comunidade e estimular a criatividade e a originalidade" da população na decoração natalícia da Praça Dr. Alípio de Melo, no centro da cidade. Podem participar cidadãos e associações do concelho, que se habilitam a ganhar prémios financeiros pelos presépios mais bem elaborados. Os vencedores serão conhecidos no dia 6 de Janeiro.

O Natal Encantado encerra no Dia de Reis com o tradicional Cantar das Janeiras, em que as colectividades são desafiadas "a apresentar as boas festas aos gouveenses".

Até 2 de Janeiro, está ainda em vigor a campanha "O Presente Ideal? Está no Comércio Local!", durante a qual as compras efectuadas nos estabelecimentos de comércio e serviços do concelho podem dar prémios. Promovida em parceria com a ADN ̶ Agência de Desenvolvimento dos Negócios de Gouveia, a iniciativa consiste na atribuição de um cupão por cada compra igual ou superior a 20 euros, que os participantes terão de depositar numa tômbola instalada no mercado municipal. O sorteio dos prémios convertíveis em compras no comércio local está agendado para 6 de Janeiro.