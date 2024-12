Moura cria Rota do Azeite para palmilhar a “terra mãe do azeite no Alentejo”

Tradição do olival e da produção de azeite em Moura dá mote a novo percurso pedestre no concelho.

A divulgação do azeite de Moura e da tradição associada à sua produção é o objectivo da nova Rota do Azeite de Moura, "um percurso de três quilómetros" criado pelo município, anunciou o presidente da autarquia, Álvaro Azedo, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Oliveira.

O trilho pedestre, classificado com um grau de dificuldade "fácil", percorre vários pontos ligados ao património olivícola do concelho, "desde um olival tradicional a um moderno", entre outros locais importantes ligados à produção de azeite, e pelo que as ruas da cidade "têm de melhor".

"É este o convite que o município e os azeites de Moura, a terra mãe do azeite do Alentejo, faz a quem nos visita: para que, através desta rota, nos conheça melhor e conheça todo o potencial do DOP [Denominação de Origem Protegida] de Moura e desta tradição associada à produção de um azeite de excelência", vincou à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Moura.

O percurso, indicado num mapa que pode ser solicitado nos serviços municipais de turismo, inclui sete pontos de interesse da Rota do Azeite, mas também outros nove locais turísticos de Moura.

No que diz respeito à vertente olivícola, inclui passagens por um olival tradicional e um olival moderno, "estabelecendo o paralelo" entre ambos, pelo Jardim das Oliveiras e pelo lagar de varas do Fojo, "uma peça arquitectónica e histórica única na Península Ibérica".

Inclui também instalações cooperativas e empresariais "de capital importância" para o território municipal, tais como a loja da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, "a mãe de todos os agricultores do concelho", e a da Herdade dos Coteis, que "segue também a tradição de bem-fazer".

"Moura é a terra mãe do azeite do Alentejo, mas não nos interessa só termos este chavão. É importante que a nossa intervenção vá [em frente] para mostrarmos a quem nos visita e para mobilizarmos também os nossos, quer na defesa dos nossos agricultores, quer do nosso património olivícola, no sentido de fazer deste potencial, também, uma oferta turística", destacou Álvaro Azedo.

A Rota do Azeite de Moura foi anunciada a propósito do Dia Mundial da Oliveira, que se comemorou na terça-feira, por iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), mas cujas celebrações se prolongam, em Moura, até sexta-feira, integradas na iniciativa de âmbito nacional "A Árvore de Ouro Líquido - Comemoração do Dia Mundial da Oliveira", promovida pelo projecto europeu OLIVE4ALL.

Entre as várias iniciativas realizadas ao longo de toda a semana no concelho, inclui-se também a exibição de vídeos "relacionados com o rico património material e imaterial olivícola" que pretendem valorizar "também a dieta mediterrânica", destacou o autarca. Os vídeos, lançados nas redes sociais da Câmara Municipal de Moura, "à razão de um por dia", foram criados em colaboração com a Universidade Sénior de Moura e desafiam os visitantes a conhecer diversos aspectos presentes na identidade do povo. "Não só as benzeduras, mas também a forma como fazemos conservas de azeitona", exemplificou o autarca.