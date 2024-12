Os vinhos que marcaram a minha vida: Gonçalo Patraquim

O director de vinhos do grupo Plateform, nascido e criado em Setúbal, recorda os vinhos que ajudaram a transformar um militar da Força Aérea num sommelier com 30 restaurantes a seu cargo.

O vinho entrou-lhe na vida como curiosidade. Acontece que Gonçalo Patraquim, palavras de um amigo seu, tem um problema: “Quando gosto de alguma coisa, não sei fazer a brincar.”

Era militar da Força Aérea quando se pôs a estudar o vinho, depois geriu um wine bar em Setúbal, cidade onde nasceu e cresceu, e daí saiu para “estagiar em alguns sítios”. Entre eles o Alma, no Chiado, onde chegou “para ficar umas semanas” e acabou por encontrar um lugar na equipa que ganhou a primeira estrela Michelin. É por essa altura que os vinhos ganham em definitivo à vida militar.

Actualmente, vive na Quinta do Anjo, “a cinco minutos a pé de grandes produtores da região” da Península de Setúbal, e é director de vinhos da Plateform, grupo detentor do Alma (mas também do Rocco, da Sala de Corte e do Brilhante), onde tem a seu cargo 30 restaurantes e uma equipa de 17 sommeliers.

Se lhe é pedido para indicar cinco vinhos que contribuíram para a transformação de militar em sommelier, arranja maneira de meter mais uns quantos, quase sempre com um factor em comum: o tempo de estágio. “Um bom vinho, com a idade, fica muito bom. Um excelente fica inesquecível.”

Foto A idade "é um factor muito importante", sublinha Gonçalo Patraquim, elogiando os produtores põem no mercado vinhos com alguns anos de estágio. Se não o fizerem, o vinho "é consumido demasiado jovem e nunca chega a mostrar todo o seu potencial". Marisa Cardoso

Cova da Ursa 2005 a 2009, Bacalhôa

O meu avô alentejano fazia questão de ter alguém a beber com ele à refeição. Isso fez-me começar a gostar de vinho. Foi nessa altura que comecei a provar vinhos da região de Setúbal, e este era já diferenciador. Não era de alta gama qualitativa, mas era algo que eu bebia com mais atenção, com mais gosto. Algo que me foi fazendo tomar mais atenção ao vinho, mais do que apenas beber à refeição ou acompanhar o meu avô. Despertou a minha curiosidade para o vinho. Hoje chama-se Bacalhôa Chardonnay. Já não o bebo regularmente, porque vamos descobrindo outras coisas e apurando o gosto. Mas foi realmente diferenciador e mudou a minha forma de ver o vinho.

Alfaiate / Galego Dourado 2016 (?), Herdade do Portocarro

Já a trabalhar com o vinho, conheci a Herdade do Portocarro, no Torrão, muito próximo do limite entre a Península e o Alentejo. É um produtor muito pequeno, que tinha um vinho fantástico, o Alfaiate, que por sua vez deu origem a outro vinho.

Era um blend de várias castas, entre elas galego dourado, que eu desconhecia na altura. Foi um dos primeiros vinhos que provei com marcada mineralidade – aromas de pederneira, de pólvora. Um vinho que me dava muito prazer servir e provar, e um dos que me fizeram tomar mais atenção aos brancos em Portugal e na região.

Por volta de 2016, o Alfaiate originou um monovarietal de galego dourado. Provei-o ainda sem rótulo, à mesa com o produtor, José Mota Capitão, e uns amigos. Um vinho fenomenal que mostrou ainda mais a qualidade desta casta, nesta zona, feita por esta pessoa.

Periquita 1964, José Maria da Fonseca

Tive a sorte de me oferecerem uma garrafa, que abri numa noite de Inverno com amigos, em casa, em 2015. Mostrou-se fantasticamente bem. Já com notas terciárias de couro, de chão de bosque, mas ainda tinha fruta, o que é incrível. Ainda tinha aromas de fruta silvestre, de menta. Era altamente prazeroso, o que é muito difícil para um vinho com esta idade. Esse foi o meu “primeiro” castelão. Ficou-me na memória.

O Periquita foi o vinho que mudou o paradigma do que é um castelão bem feito, com muito cuidado na vinha para evitar a sobreprodução. Hoje o Periquita normal já não é um vinho de guarda, mas o Superyor ainda é um óptimo exemplo do que é um castelão. Ficaria curioso por provar um daqui a 40 anos.

Garrafeira 2012, Quinta do Piloto

É de vinhas muito velhas. Esteve 16 meses em barrica, cinco anos em garrafa, e foi lançado em 2019. Um bom castelão – em paralelo com muitas boas castas – ganha o seu potencial máximo com o tempo em garrafa. Em 2019 estava numa forma soberba. Na altura foi uma grande surpresa, os monovarietais de castelão eram bons, mas ainda não me tinham surpreendido tanto assim. Estava a provar um vinho com sete anos cheio de vida, cheio de fruta, parecia ter sido engarrafado há um ano ou dois. Isto é normal dos grandes, grandes vinhos. Tanta jovialidade, tanta fruta, tanta intensidade, mas já com toques que não aparecem quando o vinho é muito novo.

A Quinta do Piloto apostou num vinho que decidiu guardar e levou-o para o mercado já guardado. É um factor muito importante, porque nem o cliente nem os restaurantes têm oportunidade de guardar vinhos. Ou vêm já com alguma idade, e o cliente paga essa idade, ou é consumido demasiado jovem e nunca chega a mostrar todo o seu potencial.

Trilogia / Torna-Viagem, José Maria da Fonseca

No Moscatel, como em qualquer bom fortificado, a idade é importante. O trabalho feito pela José Maria da Fonseca é de extrema importância para a prova da capacidade de envelhecimento e do incremento da qualidade.

Há dois que me marcaram imenso. O Trilogia, que é um blend de 1900, 1934 e 1965. Custava cento-e-tal euros, mesmo assim muito barato para o vinho que era, hoje ronda os 300, altamente justificáveis. É um vinho que muda completamente o paradigma do que pode ser um moscatel de Setúbal.

O outro é o Torna-Viagem, que só o provei duas vezes. É um nicho dentro dos moscatéis, poucas pessoas o provaram. Inicialmente nasce por ter sido transportado para o Brasil e regressado a Portugal. A ida e a volta mudaram-no, não só as diferenças de humidade, de temperatura, mas o facto de estar em constante movimento no barco. Décadas mais tarde, estava fantástico. Hoje continua a haver vinhos que vão e voltam, para que esta história se continue a contar.

É claro que existem outros moscatéis importantes e não precisamos de gastar 300 euros numa garrafa para ter um extraordinário moscatel. Há moscatéis com 5, 10, 20 anos que são fenomenais e que custam bastante menos.

Depoimento recolhido e editado por João Mestre

Este artigo foi publicado no n.º 8 da revista Solo.