Foi apenas por breves momentos, mas esta segunda-feira um pouco antes das 15h, a seguir ao primeiro-ministro anunciar que iria fazer passar o orçamento da Segurança Social sem o apoio do Parlamento, as taxas de juro da dívida da França, a segunda maior economia da zona euro, atingiram um valor mais elevado que as taxas de juro da Grécia, o país a que ainda hoje se associa a última grande crise do euro de há uma década atrás.

