Dívida pública aumenta para 269,8 mil milhões em Outubro

A dívida pública na óptica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou cerca de 480 milhões de euros, em Outubro, em termos homólogos, para 269.776 milhões de euros, divulgou o Banco de Portugal (BdP) nesta segunda-feira.

Já relativamente a Setembro, a dívida pública diminuiu quase 2400 milhões de euros. Segundo os dados publicados esta segunda-feira pelo banco central português, a descida na variação mensal "reflectiu a redução dos títulos de dívida de longo prazo (-3400 milhões de euros), parcialmente compensada pelo aumento dos títulos de dívida de curto prazo (mil milhões de euros)".

No mês em análise, os activos em depósitos das administrações públicas totalizaram 14,8 mil milhões de euros, o que corresponde a uma redução de 5,1 mil milhões de euros relativamente a Setembro, indicam ainda os dados do BdP. Deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 2,8 mil milhões de euros, para 255 mil milhões de euros.

No final do terceiro trimestre deste ano, último período para o qual este dado já está disponível, a dívida pública representava 97,4% do produto interno bruto (PIB), representando uma redução de 3,2 pontos percentuais face ao trimestre anterior. Desde 2010 que não se registava um valor tão baixo de dívida pública em percentagem do PIB.