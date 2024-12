Jogos da Amizade: Rússia adia resposta a Paris 2024

A Rússia desistiu de organizar, este ano, os Jogos da Amizade, inicialmente previstos para Setembro. O evento surgiu como resposta aos Jogos Olímpicos, nos quais os cidadãos russos não puderam participar, devido à invasão à Ucrânia.

"A fim de defender os direitos dos atletas e organizações desportivas ao livre acesso às actividades desportivas internacionais... [Vladimir Putin decidiu] adiar o evento até uma decisão especial", comunicou o governo russo, no seu site, sem nunca ter explicado por que motivo não se realizaram.

A guerra na Ucrânia levou a que atletas russos e bielorrussos fossem banidos dos Jogos Olímpicos Paris 2024 bem como de várias outras competições europeias e mundiais de muitas modalidades, facto que levou Vladimir Putin a declarar a organização dos primeiros Jogos Mundiais da Amizade, que era suposto serem realizados também a cada quatro anos.

Em Outubro de 2023, o evento foi anunciado para decorrer entre 15 e 29 de Setembro deste ano, a realizar em Moscovo e Ecaterimburgo, estando previsto juntar 30 desportos (entre estas, 20 modalidades olímpicas) e um total de 5500 atletas, que competiriam por prémios monetários de 45 milhões de euros.

Na altura, foram justificados como a forma de garantir a "livre participação dos desportistas russos", bem como o propósito de desenvolver "novos formatos de cooperação desportiva internacional".

As relações entre Moscovo e muitos organismos desportivos mundiais não têm sido fáceis nos últimos anos, não apenas pela guerra, mas também por um conjunto de escândalos no mundo do desporto, sobretudo um de doping generalizado patrocinado pelo próprio Estado.

Em Paris 2024, foram autorizados a participar apenas 15 atletas russos, sob bandeira neutra. Os atletas foram escolhidos depois de uma selecção muito rigorosa, garantindo, sobretudo, que nenhum tinha participado ou apoiado a guerra na Ucrânia.

Antes dos Jogos Olímpicos, o Comité Olímpico Internacional tinha acusado a Rússia de "politizar" o desporto, encarando a prometida organização dos Jogos da Amizade como "uma tentativa cínica" de explorar os atletas "para fins de propaganda política".