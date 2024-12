Confrontos entre adeptos de futebol fazem dezenas de mortos na Guiné-Conacri

Dezenas de pessoas morreram este domingo, 1 de Dezembro, durante confrontos entre adeptos de um jogo de futebol na cidade de Nzérékoré​, na Guiné-Conacri, indicaram fontes médicas.

Segundo uma das fontes citadas pela agência noticiosa AFP, que trabalha num hospital regional, há corpos alinhados nos corredores da unidade e a morgue está lotada.

Os confrontos aconteceram na final do Torneio da Refundação, uma prova dedicada ao chefe da Junta Militar, Mamady Doumbouya, que chegou ao poder após um golpe de Estado que liderou em Setembro de 2021.

O jogo da final estava a ser disputado no Estádio 3 de Abril de Nzérékoré, pela equipa da cidade e pelo clube da cidade de Labé. Uma testemunha disse à AFP que os adeptos contestaram uma decisão do árbitro e invadiram o campo. O Governo ainda não se pronunciou sobre o incidente.

Na página do Facebook da Alliance des Jeunes Leaders de la Forêt (Aliança dos Jovens Líderes da Floresta), há imagens disponíveis do campo horas antes dos incidentes, durante a cerimónia de abertura do jogo do título.