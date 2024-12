Bove, jogador da Fiorentina que desmaiou em campo, já responde a perguntas

São animadoras as notícias sobre o estado de saúde de Edoardo Bove, futebolista italiano que desfaleceu em campo no domingo, durante a recepção da Fiorentina ao Inter de Milão.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o médio italiano da formação “viola”, de 22 anos, passou bem a noite e foi desentubado quase 13 horas depois de ter sido internado nos cuidados intensivos do Hospital Universitário de Careggio, para onde foi transportado de ambulância.

O mesmo jornalista avança ainda que Bove está acordado, consciente e capaz de responder a perguntas, com fontes do hospital a garantirem que, neste momento, não existem sinais de que tenha sofrido danos cerebrais ou cardíacos.

Já na véspera, em comunicado conjunto com o Hospital Universitário Careggi, a Fiorentina tinha informado que os primeiros exames cardiológicos e neurológicos descartavam lesões graves no sistema nervoso central e no sistema cardiorrespiratório.

Bove caiu inanimado aos 17 minutos depois de ter estado a atar os atacadores durante a recepção da Fiorentina ao Inter de Milão, em encontro da 14.ª jornada da Liga italiana, que foi adiado para data a definir.

O médio foi assistido pela equipa médica em pleno relvado e acabou por ser retirado do Estádio Artemio Franchi de ambulância, a caminho do hospital, com o árbitro a suspender inicialmente o encontro, antes de ser tomada a decisão de o adiar.

Na altura do incidente, o encontro estava empatado a zero e o árbitro estava a rever um lance anterior em que o argentino Lautaro Martínez tinha introduzido a bola na baliza da Fiorentina, num golo invalidado por fora de jogo.