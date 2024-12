Frente ao Casa Pia, o FC Porto teve 85 minutos de quase nada e cinco de quase tudo

Na vitória (2-0) frente ao Casa Pia, nesta segunda-feira, na I Liga, o FC Porto não teve uma noite de bom futebol. A equipa foi quase sempre inofensiva e marcou até mais golos do que “seria suposto” – pela análise ao valor xG, que mede os golos esperados em função da probabilidade de sucesso das finalizações.

Mas o futebol ainda se faz mais de golos do que de volume ofensivo – e o FC Porto fez, nesse domínio, o suficiente.

O Casa Pia ofereceu o 1-0, num erro individual de Kluivert, e expôs-se ao 2-0 com o balanceamento suicida depois disso. Em cinco minutos, os portistas resolveram um jogo que parecia bastante difícil de desbloquear.

Pouca arte

O Casa Pia foi muito criticado pela estrutura hiper-defensiva usada contra o Sporting, mas levou ao Dragão um desenho menos cauteloso – ainda que a ideia de jogo não tenha mudado muito.

Foram “apenas” cinco defesas e os três da frente pressionavam várias vezes a saída a três do FC Porto, com Moura como terceiro central. E quando recuavam nunca era para posições demasiado atrasadas, tal como a linha defensiva não jogou tão recuada.

E fazia sentido. Contra o Sporting era imperativo tirar a profundidade a Gyökeres, mas frente ao FC Porto não seria essa a prioridade, dado que Samu não é esse tipo de jogador.

Positivo/Negativo Positivo Patrick Sequeira Apesar de o FC Porto não ter tido um grande volume de oportunidades, o guarda-redes do Casa Pia mostrou muita qualidade a resolver – e prevenir – problemas.

Positivo Fábio Vieira Mesmo sem definir sempre bem acabou por ser o jogador mais activo e com maior peso no jogo ofensivo do FC Porto. Negativo Galeno Jogo globalmente fraco do brasileiro. Incapaz de desequilibrar por dentro e com pouca arte por fora.

Negativo João Mário Muito incapaz de criar desequilíbrios, seja em drible, seja em condução, seja em cruzamento. Perdeu também vários duelos.

Numa primeira parte globalmente aborrecida, os “dragões” tiveram muitas dificuldades para criarem perigo e os dois melhores lances foram em cruzamentos – um de Moura para cabeça de Samu e um de Galeno para a de Pérez.

A equipa portista tinha Fábio Vieira e Nico a pedirem a bola muito recuados, Pepê “adormecido” e Galeno sempre por fora no lado esquerdo. Isso impedia a equipa de ligar o jogo por dentro, até porque Samu não oferecia apoios frontais.

E a passagem de Galeno para zonas interiores, por volta dos 20 minutos, com a "subida" de Moura, não só não ajudou como até prejudicou, porque o brasileiro tinha dificuldade em espaços curtos e precisa de espaço para correr.

Havia, em geral, uma posse de bola algo estéril em zonas de pouco risco, com direito a assobios no Dragão.

Erro individual

O Casa Pia atacava só pela certa, com algumas transições perigosas – e os "gansos" até foram para o intervalo com mais acções na área ofensiva do que o FC Porto, algo que atesta a parca produção portista, mesmo frente a uma das equipas que mais remates concedem na I Liga (15 por jogo).

Pouco depois do intervalo o FC Porto chegou ao 1-0. Não que tenha saído do balneário a jogar melhor, mas porque beneficiou de um erro técnico individual de Kluivert, que entregou uma bola a Nico. O espanhol lançou Fábio Vieira, que acabou depois a finalizar o lance aos 50’.

Com o golo sofrido, o Casa Pia aventurou-se no ataque e o FC Porto recuou as linhas, esperando uma transição para matar o jogo. E assim foi. Cinco minutos depois, o Casa Pia perdeu a bola no ataque, com apenas três jogadores para o processo defensivo, e o FC Porto saiu rapidamente com Pepê e Samu, que combinaram para isolar o espanhol – fez o nono golo no campeonato.

Depois disto houve pouco para contar. O FC Porto não precisava de mais e o Casa Pia não tinha engenho para mais, até pelo desgaste de muitos minutos a correr atrás da bola.