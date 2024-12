Terça na TV: orçamento, Wyeth e Jung Kook

CINEMA

Um Homem de Família

AXN Movies, 23h01

Richard Kuklinski parece ser um homem como tantos outros. Na verdade, é um perigoso assassino a soldo. Durante mais de 20 anos, leva uma vida dupla e, sem que ninguém desconfie, mata mais de uma centena de pessoas. Mas, um dia, deixa uma pista que há-de condená-lo à pena perpétua. Realizado por Ariel Vromen, com Michael Shannon, James Franco, Ray Liotta e Winona Ryder nos papéis principais, este thriller psicológico baseia-se na história real de Kuklinski, relatada num livro de Anthony Bruno e num documentário de Jim Thebaut.

Terra Nova

RTP1, 23h58

Escrito e dirigido por Artur Ribeiro, inspira-se n’O Lugre de Bernardo Santareno para recuar ao Portugal dos anos 1930 e retratar a dureza da vida das comunidades piscatórias. A bordo de um bacalhoeiro, está prestes a começar mais uma campanha. Adivinha-se longa, tempestuosa e capaz de trazer à tona o melhor e o pior de qualquer homem do mar. Virgílio Castelo, Vítor Norte, Sandra Faleiro, Beatriz Barosa, João Jesus, João Reis, Pedro Lacerda, Maria João Falcão e João Catarré fazem parte do elenco.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h27

Directo. No rescaldo da aprovação do Orçamento do Estado para 2025, que não fica imune a críticas da oposição, analisam-se as principais medidas e o que vão significar, na prática, para a vida dos portugueses.

DOCUMENTÁRIOS

Janet Jackson

TVCine Edition, 16h15

Era a mais nova do clã Jackson e cresceu ofuscada pelo brilho do irmão Michael, mas afirmou-se como ícone pop em nome próprio e está entre os artistas que mais discos venderam no mundo inteiro. Esteve no epicentro do fenómeno MTV. Vestiu o carimbo de sex symbol. Foi nomeada para o Óscar de melhor canção original, em 1994, por Again, do filme Fugir do Bairro, que protagonizou ao lado de Tupac Shakur.

Viu-se envolvida em polémicas como o caso do mamilo à mostra na final do Super Bowl. Passou por tragédias. Foi mãe aos 50 anos. Pelo caminho, foi derrubando barreiras. Muito já se disse e escreveu sobre Janet Jackson. Mas, aqui, a sua história é contada na primeira pessoa. E com “acesso privilegiado e sem precedentes a uma superestrela notoriamente tímida e enigmática”, assegura o TVCine.

O retrato completa-se com palavras de familiares, amigos e celebridades como Whoopi Goldberg, Mariah Carey, Samuel L. Jackson, Barry Bonds, Missy Elliott, Questlove, Janelle Monae ou Regina King. Rodada ao longo de cinco anos e realizada por Benjamin Hirsch, a série documental é composta por quatro capítulos. O primeiro par é emitido hoje; o segundo, amanhã, por esta hora.

Wyeth

RTP2, 23h05

Retrato do pintor realista norte-americano Andrew Newell Wyeth (1917-2009). Considerado por muitos um dos grandes pintores americanos do século XX, ficou conhecido pelas suas obras de ambientes rurais e melancólicos, pintados com uma precisão quase fotográfica e, normalmente, em tons acinzentados. O seu quadro mais célebre é, provavelmente, O Mundo de Cristina, de 1948. Glenn Holsten é o autor e realizador deste documentário feito em estreita colaboração com a família do artista, que partilha testemunhos e materiais inéditos.

Jung Kook: I Am Still

Disney+, streaming

Depois de ter sido exibido nos cinemas em Setembro passado, chega agora ao streaming o filme em que Jun-Soo Park documenta a ascensão do sul-coreano Jung Kook à estratosfera da fama, enquanto elemento mais novo do popular grupo de K-pop BTS. Entre imagens inéditas dos palcos, estúdios e bastidores, é possível também acompanhar um pouco do processo criativo por detrás do seu álbum de estreia a solo, Golden (2023).

COMÉDIA

Crushing It

Netflix, streaming

Em estreia, o novo especial de stand-up da comediante e actriz norte-americana Fortune Feimster. É o terceiro para a Netflix, depois de Sweet & Salty (2020) e Good Fortune (2022). A sinopse descreve-o como uma colecção de “histórias hilariantes da sua vida, incluindo a lua-de-mel ‘romântica’ com a mulher e reflexões sobre ter deixado de ocupar o lugar de ‘marido substituto’ da mãe”.