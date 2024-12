Não Digas Nada mas esta série sobre os “Troubles” irlandeses é mesmo boa

Gerry Adams nega ter feito parte do IRA (Exército Republicano Irlandês, na designação em português) e ter tido qualquer papel no homicídio dos "Desaparecidos". Se cada episódio de Não Digas Nada termina assim, com um cartão de ilibação de responsabilidades, por que não começar este texto assim? Por que não falar um pouco do líder do Sinn Féin que conseguiu assinar os acordos de paz de 1998 mas que deixou para trás a dúvida sobre o seu papel na organização considerada terrorista que marcou a época de violência sectária na Irlanda do Norte conhecida como "The Troubles"? Porque é preciso espaço para falar dos outros. Das irmãs Dolours e Marian Price, e de Brendan “Sombrio” Hughes.

