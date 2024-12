Os fantasmas portugueses vão ao cinema em Paris

No último fim-de-semana, a primeira edição do festival Olá Paris! chamou fantasmas do presente e do passado portugueses: escravos do colonialismo, escravos do capitalismo, emigrantes e imigrantes.

No 8.º arrondissement de Paris onde se mostra a abundância burguesa, muito perto da rotunda onde o triunfo é celebrado com um arco que Napoleão Bonaparte mandou erigir para comemorar as suas batalhas, obcecado como estava pela grandeza do Império Romano, desfila o horror social: mortos-vivos, escravos do colonialismo, pork and cheese, escravos do capitalismo, emigrantes e imigrantes, violência e ausência de empatia... Não, ainda não é o apocalipse. É uma mostra de cinema. Com pausas para café e pastéis de nata. Mas quem sabe se ele, o apocalipse, não está à mesa.