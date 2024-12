Dez sugestões de livros de ciência para o Natal

Neste episódio temos, não um, mas muitos convidados que nos chegam página a página. Fazemos sugestões de livros de ciência para o Natal, todos saídos recentemente, para oferecer a outras pessoas ou a si próprio!



Livros de Física:

- A Ciência no Grande teatro do mundo, de António manuel Baptista (Tinta da China)

- Einstein no Tempo e no Espaço: Uma vida em 99 partículas, de Samuel Graydon (Saída de Emergência)

- Para o Infinito e Mais Além, de Neil de Grasse Tyson e Lindsey Walker (Gradiva)



Livros de biologia e medicina:

- Eva. Como o corpo feminino determinou 200 milhões de anos de evolução humana, de Cat Bohannon (Objectiva)

- O mundo misterioso da memória, de Charan Ranganath (Saída de Emergência)

- Psicodélicos em Português, de Pedro Teixeira (FFMS)

- Pessoas Ultra Processadas, de Chris van Tulleken (Lua de Papel)



Ciência e sociedade:

- Poder e Progresso. A nossa luta milenar pela tecnologia e prosperidade, de Daron - - Acemoglu e Simon Johnson (Temas & Debates)

- Como perder amigos rapidamente, de David Marçal (Gradiva)



Livro infantil:

- As peças mais pequenas, de Miriam Alves (Planeta Tangerina)

