ONU apela a investimento de 2,5 biliões de euros para inverter a degradação dos solos

Restaurar os solos degradados a nível mundial e conter os desertos exigirá um investimento de pelo menos 2,5 biliões de euros até ao final da década, comentou à Reuters o executivo da ONU que supervisiona as conversações globais sobre o assunto, quantificando o custo pela primeira vez.

As secas mais frequentes e severas resultantes das alterações climáticas, combinadas com as necessidades alimentares de uma população mundial em crescimento, significam que as sociedades correm um maior risco de perturbação se não forem tomadas medidas, referiu Ibrahim Thiaw antes das conversações em Riade, na Arábia Saudita, que decorrem entre dia 2 e 13 de Dezembro.

A reunião de duas semanas tem como objectivo reforçar a resistência do mundo à seca, nomeadamente através do endurecimento das obrigações legais dos Estados, da definição dos próximos passos estratégicos e da garantia de financiamento. Uma grande parte dos cerca de mil milhões de euros diários necessários terá de vir do sector privado, avisou Thiaw, que é secretário-executivo da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD, na sigla em inglês).

“A maior parte dos investimentos na recuperação dos solos no mundo provém de fundos públicos. E isso não é correcto. Porque, essencialmente, o principal motor da degradação dos solos mundialmente é a produção alimentar... que está nas mãos do sector privado”, afirmou Thiaw, acrescentando que, actualmente, este fornece apenas 6% do dinheiro necessário para reabilitar os solos degradados.

“Como é que uma mão está a degradar a terra e a outra tem o encargo de a restaurar e reparar?”, acrescentou o secretário, reconhecendo simultaneamente a responsabilidade dos governos na definição e aplicação de políticas e regulamentos de boa utilização dos solos. Com uma população em crescimento, o mundo precisa de produzir o dobro dos alimentos na mesma quantidade de solo e o investimento do sector privado seria fundamental, concluiu.

As conversações na Arábia Saudita seguem-se a eventos semelhantes da ONU em Outubro sobre biodiversidade e em Novembro sobre alterações climáticas e plásticos, onde o financiamento - ou a falta dele - desempenhou um papel central. Para atingir os 2,5 biliões de euros - o equivalente à produção económica anual da França, por exemplo - o mundo precisa de colmatar uma lacuna anual de 264 mil milhões de euros, depois de apenas 63 mil milhões de euros terem sido investidos em 2022, segundo a ONU.

Um longo processo pela frente

A degradação dos solos está a “minar a capacidade da Terra para sustentar a humanidade” e a sua não-reversão “colocará desafios para as gerações futuras”, segundo concluiu um estudo divulgado pela ONU no passado domingo. Os solos, com cerca de 15 milhões de quilómetros quadrados - maior do que a Antárctida - já se encontram degradados e estão a aumentar cerca de um milhão de quilómetros quadrados por ano, acrescenta o estudo.

No entanto, chegar a acordo sobre o endurecimento das obrigações legais dos Estados será um dos acordos mais difíceis de alcançar, declarou Thiaw, acrescentando que alguns países “não estão preparados para ter outro instrumento juridicamente vinculativo”, enquanto outros consideram que é importante. Embora alguns dos países já se tenham comprometido a proteger cerca de 900 milhões de hectares de solo, é necessário estabelecer um objectivo mais ambicioso de 1,5 mil milhões de hectares e acelerar o ritmo.

A falta de acordo sobre as medidas a tomar para recuperar os solos degradados acabaria por prejudicar os esforços paralelos liderados pelas Nações Unidas para controlar as emissões de gases com efeito de estufa prejudiciais ao clima e proteger a biodiversidade, descreveu Thiaw, uma vez que a agricultura é responsável por 23% das emissões de gases com efeito de estufa, 80% da desflorestação e 70% da utilização de água doce.

“Os recursos de que estamos a falar não são caridade”, mencionou o secretário. “Por isso, é importante que vejamos isto não como um investimento para os africanos pobres, mas como um investimento que manterá o mundo equilibrado”, concluiu.