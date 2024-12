Haia: os Estados que causaram as alterações climáticas agiram ilegalmente?

Em Março de 2023, a AGNU pediu ao Tribunal Internacional de Justiça um parecer formal sobre as as obrigações legais dos Estados para proteger o sistema climático, enviando duas questões específicas.

A primeira: “Quais são as obrigações dos Estados ao abrigo do direito internacional para garantir a protecção do sistema climático e de outras partes do ambiente contra emissões antropogénicas de gases com efeito de estufa para os Estados e para as gerações presentes e futuras?”

A segunda questão é ainda mais decisiva: “Quais as consequências jurídicas destas obrigações para os Estados quando estes, pelos seus actos e omissões, tenham causado danos significativos ao sistema climático e a outras partes do ambiente, no que diz respeito a: (i) Estados, incluindo, em particular, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, que, devido às suas circunstâncias geográficas e nível de desenvolvimento, são prejudicados ou especialmente afectados ou são particularmente vulneráveis aos efeitos adversos das alterações climáticas? (ii) Povos e indivíduos das gerações presentes e futuras afectadas pelos efeitos adversos das alterações climáticas?”