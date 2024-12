SNS 24 atendeu este ano mais de 2,8 milhões de chamadas

Novembro é já o mês do ano com mais contactos registados: foram mais de 333 mil chamadas. Linha SNS Grávida já triou 58 mil utentes.

A Linha SNS 24 atendeu este ano mais de 2,9 milhões de chamadas, de acordo com os dados enviados ao PÚBLICO pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). São números que representam um acréscimo de chamadas na ordem dos 1,3 milhões face ao período homólogo de 2023, ou seja, registou-se um crescimento de 86%. Por seu lado, a Linha SNS Grávida já triou 58 mil utentes.

Em 2023, o SNS 24 atendeu perto de 1,9 milhões de chamadas. Quanto a este ano, Novembro é já o mês com mais contactos registados, mais de 333 mil chamadas.

"Comparando com o período pré-pandemia (os anos da pandemia de covid-19 não são comparáveis com outros períodos), observa-se, efectivamente, um aumento muito acentuado da procura, uma vez que, em todo o ano de 2019, a linha atendeu 1,4 milhões", lê-se na resposta dos SPMS.

No âmbito do plano de Inverno, a tutela determinou que a Linha SNS 24 seja reforçada com enfermeiros e médicos recém-especialistas e farmacêuticos para aumentar a capacidade de resposta. A medida vigora até 30 de Abril do próximo ano.

Quanto à Linha SNS Grávida, já foram triadas mais de 58 mil utentes, sendo que, destas, cerca de 28% não tiveram necessidade de cuidados urgentes e foram encaminhadas para autocuidados ou cuidados de saúde primários.

Adicionalmente, existiu necessidade de encaminhar 40 mil grávidas para serviços de urgência e 950 para o INEM. "Contudo, importa reforçar que 5310 grávidas que ligaram para o SNS 24 tinham a intenção inicial de se dirigirem a uma urgência", sublinha o organismo.

A Linha SNS Grávida é acessível através do mesmo número do SNS 24 (808 24 24 24), entrou em funcionamento no dia 1 de Junho deste ano e é uma medida do Plano de Emergência e de Transformação da Saúde, que tem como objectivo identificar o nível de cuidados adequado, perante a gravidade clínica da utente.