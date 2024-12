Jovens e redes sociais: “Sou sempre contra a proibição pura e dura”

Esta semana, a Austrália tornou-se o primeiro país do mundo a aprovar uma lei que proíbe o acesso de menores de 16 anos a redes sociais como o TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit e X, prevendo multas de milhões de euros para as companhias que sistematicamente sejam incapazes de impedir que as crianças acedam a estas plataformas. A medida, que surge após casos de morte entre adolescentes, relacionadas com o uso de redes sociais, foi aplaudida por muitos, mas levanta também muitas dúvidas e receios. Por cá, acredita-se que uma proibição deste tipo não resolveria o problema de dependência e respectivos efeitos que muitos jovens assumem.

