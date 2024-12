Brasileiro entra como amador e ganha oito medalhas em torneio de fisiculturismo

Leonardo Lima venceu os Campeonatos Nacionais Wabba Portugal e Hercules Olympia realizados neste domingo, no Casino do Estoril. Além de ser o grande campeão, conseguiu a carteira de profissional.

Quando o carioca Leonardo Lima, 41 anos, entrou neste fim de semana no Campeonato Nacional Wabba 2024 e no Campeonato Internacional Hercules Olympia, que se realizaram no Casino do Estoril, na região de Lisboa, não era considerado uma das principais apostas para o título. Era amador, acumulava os treinos de fisiculturismo com o trabalho em um armazém de uma empresa da área de climatização, não tinha patrocínios e sua equipe de apoio era reduzida.

Mas, mesmo com todas as dificuldades, ele saiu como o grande campeão do evento deste domingo. Ganhou oito medalhas e o título profissional que lhe permitirá que entre no principal campeonato mundial do esporte, que será realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 2025.

No campeonato português, o Wabba 2024, Lima venceu nas categorias Open, Master e Overall, que elege o melhor entre todos os competidores. No Campeonato Hercules Olympia, ficou em primeiro lugar também em Open, Master e Overall, além de receber o cartão profissional por ser o grande campeão de todas as categorias. Além disso, recebeu o prêmio de mil euros (R$ 6,2 mil).

Em Portugal desde 2023, Leonardo atravessou o Atlântico em busca de segurança para ele e a família. Para conseguir competir, tem que manter uma rígida disciplina. “Tive muitos desafios. Trabalho nos armazéns da empresa Luban e intercalo meus horários com rigidez, para manter meus treinos. Mas todo sacrifício valeu a pena”, avalia.

De olho no mundo

Atleta desde 2013, ele acredita que o segredo do sucesso foi integrar terapias japonesas em sua preparação. “O apoio da equipe do Nipon Spa Japonês me trouxe mais equilíbrio mental e auxiliou na performance física, com as liberações musculares”, explica.

Ele conta com o apoio do mestre Soichiro Matsumoto e da terapeuta Vanessa Nascimento, do Nipon Spa Japonês. Além disso, é acompanhado virtualmente por um nutricionista brasileiro.

A terapeuta e diretora-clínica do Nipon Spa, Vanessa Nascimento, indica que, para os resultados alcançados, o que ajudou foi o protocolo especial montado para Leonardo. “As terapias japonesas permitem atendimentos personalizados que auxiliam os atletas em todas as fases do treinamento e da competição”, explica.

No Brasil, Leonardo Lima já contava quatro títulos no Arnold South America, Mr. Olympia, Campeonato Nacional Brasileiro e Campeonato do Rio de Janeiro. O próximo passo será nas grandes competições mundiais da modalidade. “Vou dar um período de recuperação para o corpo e já retorno a mira para as próximas competições, até chegar nos Estados Unidos”, diz.