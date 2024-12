A reencarnação na voz de Kendrick Lamar

Num momento em que devemos estar culturalmente preparados para o pior, podemos depositar no vigor criativo do rap uma fonte de esperança.

Foi preciso chegarmos a 2022 para um artista negro receber um Brit Award como produtor, Inflo. Visto como um novo Quincy Jones, foi colaborador, entre outros, de Adele, Little Simz ou Michael Kiwanuka, mas o prémio deveu-se ao seu trabalho com o coletivo Sault – projeto responsável por uma síntese assombrosa da música negra de olhos no futuro. Na ocasião, o sempre evasivo Inflo remeteu-se a uma curta declaração escrita, “tenho honra em ser parte de uma mudança. Todos os produtores negros que me antecederam, admiro-vos e estudei-vos. Eu sou vocês. Obrigado por abrirem o caminho.”