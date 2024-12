Quanto custa nunca experimentar uma substância psicadélica?

O conhecido jornalista e autor norte-americano Michael Pollan referiu que, mais do que o seu potencial celebratório ou recreativo, o uso pessoal de psicadélicos contém um elevado potencial “re-creativo” – ou seja, a capacidade de nos ajudar a recriar e transformar as nossas vidas. Steve Jobs confessou que provavelmente não teria inventado o iPhone se não tivesse usado LSD, e Kary Mullis disse o mesmo em relação à invenção da técnica de multiplicação do ADN, o PCR, que lhe valeu o prémio Nobel. Com maior ou menor visibilidade junto do grande público, a lista de personalidades que referiram ter beneficiado do uso de psicadélicos é extensa: dos The Beatles, Jimi Hendrix e Sting, ao escritor Aldous Huxley ou o filósofo Michel Foucault, passando pelos podcasters Trevor Noah e Joe Rogan, até atores como Cary Grant, Brad Pitt, Sharon Stone e Robin Williams.

