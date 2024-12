Aguiar Branco fez o impossível: redimiu a fixação melancólica do seu partido com o 25 de novembro; foi otimista sem ser incauto; conciliador sem fazer concessões.

Foi com enfado antecipado que me sentei a ver a sessão comemorativa do 25 de novembro na televisão, admito. E não forçosamente por o dia me ser indiferente, ou por ser de esquerda; aliás, é por ser de esquerda que lhe reconheço importância. Facto é que considero todas estas cerimónias demasiado formais, mas acaba por ser esse anacronismo feito de hinos, fardas, continências e proformas que torna o espetáculo interessante.