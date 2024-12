A carne e os ossos

Sabemos que a saúde pública pode e deve ser tratada como um direito dos cidadãos que o Estado deve assegurar, mas também pode ser encarado como um negócio, em que o objetivo é atingir o máximo lucro.

Todos conhecemos as histórias de doentes que começaram a ser tratados num hospital privado e que, devido a complicações entretanto surgidas, são transportados para um hospital público, umas vezes porque o público tem mais capacidades e competências, outras porque os custos da continuação inesperada do internamento podem rapidamente atingir valores astronómicos. Fica assim o sector privado com os casos “fáceis” e deixa os problemas bicudos para o Estado.

Esta filosofia parece estar agora a alargar-se para o sector primário, para as novas 20 USF-C, ditas unidades familiares do grupo C, metade das quais para o patinho feio do SNS, a zona de Lisboa e Vale do Tejo, cujos problemas têm manchado a reputação nacional do SNS.

Segundo o jornal Expresso, no diploma em preparação para a regulamentação dos centros de saúde privados USF-C, consta a premissa de “escusa de inscrição de qualquer utente ou da sua manutenção na lista de utentes mediante requerimento fundamentado”.

Se a possibilidade de escolher os “doentes bons”, deixando os maus para o SNS, for confirmada, estaremos a legalizar uma prática já existente no terreno: a carne para o setor privado, os ossos para o setor público. Porque não assume claramente o Governo esta sua opção em favor do negócio da saúde?

José Cavalheiro, Matosinhos

A repartição pública

Todos evitamos ir à repartição pública (RP). Mas vem o dia em que temos mesmo de ir. E sofro por antecipação, porque será? A informática livrou-nos de uma parte da RP, mas também a desumanizou. O atendimento presencial é agora para os info-excluídos e casos bicudos, a tensão sobe, as discussões sucedem-se. A RP tem telefone, mas não atende, para que servirá?

Chegados lá, encontramos a fila dos rostos martirizados dos utentes. A RP é dona do espaço onde habita e do nosso tempo. Daí a profusão de cartazes vagamente intimidatórios, à entrada “feche a porta quando entrar”, à saída “feche a porta quando sair” e, melhor, “é proibido usar o telemóvel”. Quando o utente podia ir trabalhando ou dissipando a ansiedade, é interdito. Porquê, não sei nem perguntei, o meu caso era bicudo e era melhor não fazer ondas. Mas transgredi compondo este texto à socapa. E os outros também, porque ninguém entende aquela interdição. A RP é um dos paradigmas negativos deste país e os anticorpos que todos temos para a enfrentar também.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Visita de estudo

Um grupo de estudantes fez hoje [sexta-feira] uma visita de estudo à Assembleia da República e lá aprendeu “coisas” que não imaginava possíveis em tão nobre e vetusto edifício.

Viram e ouviram deputados “tourear” uma colega de outro partido com repetidos “olés”! Viram e ouviram deputados desobedecer ao presidente da Assembleia, recusando retirar os cartazes de propaganda partidária pendurados nas janelas dos seus gabinetes, tendo sido necessário chamar os bombeiros para o fazer!

Belos exemplos para os jovens visitantes da Casa da Democracia! Não será tempo de dizer chega?

Helder Pancadas, Sobreda

E a Faixa de Gaza?

Por que razão o cessar-fogo no Líbano foi, e ainda bem, já conseguido e na Faixa de Gaza tudo continua na mesma? Por que razão o mundo não dá a atenção devida aos palestinianos que sofrem a fome diariamente, porque Netanyahu quer acabar com eles, e preferiu colocar os libaneses em primeiro lugar? Quando acabará a hipocrisia?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

PÚBLICO Errou

O nome de António Vale, da associação Amplos, um dos protagonistas ouvidos na reportagem sobre o movimento de extrema-direita Habeas Corpus publicada na edição de ontem, surgiu erradamente grafado como António Alves. Ao visado, o nosso pedido de desculpas.

Na notícia “Hospitais batem recorde de cirurgias”, publicada ontem, há um erro numa sigla. Onde se lê APHP (Associação Portuguesa de Hospitalização Privada) deve ler-se APAH (Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares)