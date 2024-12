Alunos sem aulas e um milagre que não existiu

Acabámos de viver sete dias que pareciam mudar não o mundo, mas o panorama da educação em Portugal. O senhor ministro da Educação e o senhor primeiro-ministro tinham anunciado vitória: o problema da falta de professores estava quase resolvido, já quase não havia alunos sem aulas. Os números eram assombrosos: 90% de redução em relação ao ano anterior. Tudo isto, antes do tempo previsto para atingir a meta. Ambiciosa, pois claro. Que aqui não se brinca.

Manchete num semanário nacional, com notícia — quer dizer, com a palavra dada ao responsável da pasta no interior do jornal, e, no mesmo dia 22, mais um episódio da permanente tournée governamental. Desta vez numa escola, em que Luís Montenegro explicava, mais uma vez, que resolvia, como mais ninguém antes dele, “os problemas das pessoas”. E até precisava que não era bem 90% de redução, era 89%. O rigor é muito bonito.

Passados sete dias, o problema voltou. Fernando Alexandre reconheceu que os números que tinha anunciado não correspondiam à realidade. Já não foi manchete, mas apenas título na primeira página do mesmo semanário. Com explicações na mesma página 5: foi enganado pelos serviços do seu próprio ministério, mandou fazer uma auditoria interna, pediu desculpas ao jornal. É natural: devia-lhas. Mas também as devia a mais alguém: por exemplo, aos governados em geral e aos que, antes dele, tinham também trabalhado para resolver o problema. Mas não, os governados devem é agradecer-lhe o trabalho e o foco (esta palavra é obrigatória em qualquer discurso dos atuais governantes), visto que, sendo ministro, estava lá para outra coisa — não sabemos o quê, mas a culpa é nossa; quanto aos antecessores, continua a afirmar que eram incapazes e que ele sim, trabalha como nunca ninguém o fez. Quase só lhe falta dizer que a culpa de ter proclamado a sua vitória com base em disparates é desses mesmos antecessores. O autoelogio cai um pouco mal, sobretudo depois de um “acidente” deste género...

Não posso deixar de questionar: o que leva uma pessoa como o ministro da Educação, que é tido por competente e honesto, inteligente e trabalhador, etc., que tem merecido elogios de quase todos os quadrantes, a colocar-se numa situação destas?

Será uma pequena dose de lunatismo? Aqueles a quem chamamos lunáticos têm muitas vezes imensas qualidades, morais, intelectuais e outras. Só não têm os pés assentes na terra. Vivem noutro mundo, ignorando que neste os problemas são frequentemente complexos e não se resolvem com meia dúzia de ideias e outras tantas medidas. São, por isso, capazes de acreditar em coisas estapafúrdias. Neste caso, no milagre de terem deixado de faltar professores. Enquanto o diabo esfrega um olho.

Será um desmaiado vestígio de sobranceria? Os que se consideram superiores têm tendência para olhar com desdém os outros. Na expressão popular, “botá-los ao desprezo”. Esta tendência foi muito cultivada na campanha de oposição levada a cabo contra os anteriores governantes. Se é socialista, é incompetente, dizia-se. Há aqui um problema: a falta de cultura democrática. Um adversário político merece respeito: não é idiota, é apenas alguém que tem opiniões políticas diferentes. Ignorar isso é, até prova em contrário, antidemocrático.

Será um ligeiro traço de irresponsabilidade? Há pessoas que conseguem sempre atribuir a outros a responsabilidade dos seus atos, sobretudo se estes não forem brilhantes. Ou que, como diz a língua popular portuguesa, criativa e perspicaz na tradução destes procedimentos, sacodem a água do capote. No caso presente, há um ministro que, segundo diz, recebeu dados contraditórios dos serviços em vários momentos; pelos vistos, não achou estranha a disparidade dos números nem quis saber o que isso significava. É compreensível, visto que é doutorado em Economia e toda a gente sabe que os economistas não lidam com números. Agora, que lhe choveu em cima do capote, trata de sacudir a água para cima dos capotes dos outros: os dos serviços e os dos anteriores governantes. Haverá certamente responsabilidades repartidas, mas quem agora usa o capote não se pode furtar à sua parte. Foi, aliás, fardado com esse capote de herói que proclamou a vitória. Antes do previsto! Ele e não os serviços nem os predecessores. É certo que teve a companhia do primeiro-ministro. Talvez o capote deste seja mais resistente e lhe permita passar entre os pingos da chuva...

Será, finalmente, um pouco do ar do tempo? Todos o respiramos, uns apreciando e aproveitando, outros rejeitando e denunciando. Mas a ideia de que problemas complexos têm soluções simples é componente essencial daquilo a que chamamos populismo. Deus me livre de estar a dar um passo maior que a perna: não estou a chamar populista ao senhor ministro. Mas que parece que o vírus o ronda, parece; de outro modo, não teria dado este passo maior que a perna. Que, segundo dizem, não parece dele.

Enfim, o mundo não mudou. Não há milagres. Continuam a faltar professores em Portugal.